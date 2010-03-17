jazzbass

Михаил Илларионов jazzbass

 
43 годаРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
aosyanin
Россия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$0
8 баллов
8 лет назад
Семантическая верстка пяти web-страниц
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
nizimov-andrei
Андрей 
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Доработка элементов верстки в шаблоне joomla
Отличная работа, выполнена качественно и профессионально. Мои рекомендации!
Все ок. Сделал работу, получил оплату. Андрей - адекватный заказчик, четко ставящий задачу.
Ответный отзыв
dudevgeniy
Евгений 
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва(-1)
$50
10 баллов
14 лет назад
Небольшой сайт
Работа выполнена на день раньше оговорённого срока Эльдар дал несколько дельных советов (за что ему отдельное СПАСИБО) Качество, скорость, вежливость, тактичность - всё меня порадовало в этом фрилансере Кратко говоря Эльдар отличный фрилансер отлично знает своё дело, РЕКОМЕНДУЮ
Отличный заказчик. Платит по факту. Четко и понятно отвечает на вопросы по проекту. Сам спрашвает только по делу. Вобщем сотрудничеством доволен, жду новых заказов.
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Art-Media
Андрей 
37 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$25
10 баллов
14 лет назад
Вёрстка трёх лёгких страничек.
Спасибо, выполнил быстро и качественно!
Все отлично. Сделал работу, получил оплату. Проблем не возникло.
Ответный отзыв
artix_com_ua
Игорь Бацан 
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
9 баллов
14 лет назад
Сверстать макет
Выбрал данного исполнителя исходя из того, что его цена была не самой низкой но все же достаточно привлекательной. И я не ошибся, верстка получилась лучше чем я мог предположить. Сделано было очень профессионально, без лишних хаков и ненужных наворотов. После первого варианта я передал пожелания которые Эльдар оперативно внедрил. Тем кому нужно оперативно и качественно сверстать макет - советую этого человека.
Всем доволен. Сделал работу и получил оплату.
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HTML-верстка
13 отзывов(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга