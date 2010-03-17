Выбрал данного исполнителя исходя из того, что его цена была не самой низкой но все же достаточно привлекательной. И я не ошибся, верстка получилась лучше чем я мог предположить. Сделано было очень профессионально, без лишних хаков и ненужных наворотов. После первого варианта я передал пожелания которые Эльдар оперативно внедрил. Тем кому нужно оперативно и качественно сверстать макет - советую этого человека.