Михаил Илларионов jazzbassjazzbass
43 годаРоссия/Казань
15 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$0
8 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$20
10 баллов
12 лет назад
Отличная работа, выполнена качественно и профессионально. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Все ок. Сделал работу, получил оплату. Андрей - адекватный заказчик, четко ставящий задачу.
$50
10 баллов
14 лет назад
Работа выполнена на день раньше оговорённого срока Эльдар дал несколько дельных советов (за что ему отдельное СПАСИБО) Качество, скорость, вежливость, тактичность - всё меня порадовало в этом фрилансере Кратко говоря Эльдар отличный фрилансер отлично знает своё дело, РЕКОМЕНДУЮ
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Платит по факту. Четко и понятно отвечает на вопросы по проекту. Сам спрашвает только по делу. Вобщем сотрудничеством доволен, жду новых заказов.
$25
10 баллов
14 лет назад
Спасибо, выполнил быстро и качественно!
Ответный отзыв
Все отлично. Сделал работу, получил оплату. Проблем не возникло.
$20
9 баллов
14 лет назад
Выбрал данного исполнителя исходя из того, что его цена была не самой низкой но все же достаточно привлекательной. И я не ошибся, верстка получилась лучше чем я мог предположить. Сделано было очень профессионально, без лишних хаков и ненужных наворотов. После первого варианта я передал пожелания которые Эльдар оперативно внедрил. Тем кому нужно оперативно и качественно сверстать макет - советую этого человека.
Ответный отзыв
Всем доволен. Сделал работу и получил оплату.
HTML-верстка
13 отзывов(-1)
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
1 отзыв
от $20
от 2 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $30
от 2 дней
нет рейтинга