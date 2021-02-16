jblinihckina

Создаю понятную рекламу. Только работающие стратегии.
Больше никаких многотонных ТЗ! Мы поймем друг друга с полуслова.
Покажу и расскажу с цифрах, графиках и словах, что работает, а что - уже вчерашний день! Запущу рекламу с нуля, нужен визуал - сделаю! После такого, ты доверишь мне даже своего кота.
Работаю с любыми бюджетами.
Что умею, практикую и сделаю для тебя и твоего продукта:
Создам понятную маркетинговую стратегию на месяц, три, полгода, год
Покажу каналы, которые принесут больше лидов
Грамотно напишу текст любой сложности
Выведу продукт на маркетплейс так, что его купят
С моим контент-планом, ты станешь блогером-миллиоником
Покажу отчеты куда уходит бюджет в любое время дня и ночи
Воронка продаж станет для тебя как родная