jblinihckina

Уволь своего директора по маркетингу!

Создаю понятную рекламу. Только работающие стратегии.

Больше никаких многотонных ТЗ! Мы поймем друг друга с полуслова.

Покажу и расскажу с цифрах, графиках и словах, что работает, а что - уже вчерашний день! Запущу рекламу с нуля, нужен визуал - сделаю! После такого, ты доверишь мне даже своего кота.

Работаю с любыми бюджетами.

Что умею, практикую и сделаю для тебя и твоего продукта:

Создам понятную маркетинговую стратегию на месяц, три, полгода, год

Покажу каналы, которые принесут больше лидов

Грамотно напишу текст любой сложности

Выведу продукт на маркетплейс так, что его купят

С моим контент-планом, ты станешь блогером-миллиоником

Покажу отчеты куда уходит бюджет в любое время дня и ночи

Воронка продаж станет для тебя как родная