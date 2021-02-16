jblinihckina

Юлия jblinihckina

 
36 лет
5 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Уволь своего директора по маркетингу!

Создаю понятную рекламу. Только работающие стратегии.

Больше никаких многотонных ТЗ! Мы поймем друг друга с полуслова. 

Покажу и расскажу с цифрах, графиках и словах, что работает, а что - уже вчерашний день! Запущу рекламу с нуля, нужен визуал - сделаю! После такого, ты доверишь мне даже своего кота. 

Работаю с любыми бюджетами. 

Что умею, практикую и сделаю для тебя и твоего продукта: 

Создам понятную маркетинговую стратегию на месяц, три, полгода, год

Покажу каналы, которые принесут больше лидов 

Грамотно напишу текст любой сложности

Выведу продукт на маркетплейс так, что его купят 

С моим контент-планом, ты станешь блогером-миллиоником

Покажу отчеты куда уходит бюджет в любое время дня и ночи 

Воронка продаж станет для тебя как родная 