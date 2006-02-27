Необходим недорогой responsive HTML/CSS одностраничный темплейт. Кроссбраузерная валидная верстка. Русский язык. Уникальный код (из бесплатных библиотек не подойдет). С реальным сроком исполнения.
Большой опыт работы SEO-консультантом. 10-летния практика продвижения.
Вот моя платная тема на серчах, и отзывы о моей работе: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=468354
Список продвигаемых сайтов, и ключевые запросы - предоставляются по запросу (указывайте интересующую Вас тематику, экономьте моё и свое время).
Сфера моих интересов в SEO - достаточно широка, и не ограничивается Рунетом.
- $15HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Сабж. Требуется программист для разработки плагина для браузера (IE, Mozilla, Chronium). Обязателен опыт разработок расширений/дополнений (нужно показать готовые работы). В сообщении указывайте свой часовой рейт. ТЗ/кейсы будут предоставлены после беседы, и только одному человеку. Regards, Evgeny D.Smirnoff, The Folks Design Studio E-mail: ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $250
Необходимо сделать рендеры сложной архиектурной композиции. 20 камер, источники IES. Только владельцам нескольких машин Pentium Quad. Умение пользоваться VRay Standalone Renderer. Предложения - сразу в приват.3D-графика3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $1000
Необходимо сделать низкополигональные трехмерные модели комплекса из 10-12 памятников ВОВ. Работа по фотографии, на выходе - максовские файлы, отдельно для каждого памятника. Пишите в личку цены и сроки. Наличие портфолио обязательно.3D-графика15 заявокЗакрыт14 лет назад
- $500
Требуется сабж. Три сайта, общее число страниц - до 600. Визуал в админке. Управление всем сайтами через единый вэбинтерфейс. Раздельные шаблоны для главных и вторичных страниц.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $700
ИМХО... Мобильный контент, авторизация, система биллинга. Все операторы.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт18 лет назад
Необходим копирайтер для написание контента для сайтов юридической тематики. Требовния: 800-1200 знаков, плотность ключевиков 5-6%. Резюме с примерами работ присылать на указанный e-mail (без вложений).Копирайтинг5 заявокЗакрыт18 лет назад