jc13

Евгений jc13

 
50 летРоссия/Москва
19 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад

Большой опыт работы SEO-консультантом. 10-летния практика продвижения.

Вот моя платная тема на серчах, и отзывы о моей работе: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=468354

Список продвигаемых сайтов, и ключевые запросы - предоставляются по запросу (указывайте интересующую Вас тематику, экономьте моё и свое время).

Сфера моих интересов в SEO - достаточно широка, и не ограничивается Рунетом.

  • Создание одностраничного темплейта

    $15

    Необходим недорогой responsive HTML/CSS одностраничный темплейт. Кроссбраузерная валидная верстка. Русский язык. Уникальный код (из бесплатных библиотек не подойдет). С реальным сроком исполнения.

    HTMLCSS
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Разработка SEО плагина/расширения для браузера

    $500

    Сабж. Требуется программист для разработки плагина для браузера (IE, Mozilla, Chronium). Обязателен опыт разработок расширений/дополнений (нужно показать готовые работы). В сообщении указывайте свой часовой рейт. ТЗ/кейсы будут предоставлены после беседы, и только одному человеку. Regards, Evgeny D.Smirnoff, The Folks Design Studio E-mail: ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Production Render

    $250

    Необходимо сделать рендеры сложной архиектурной композиции. 20 камер, источники IES. Только владельцам нескольких машин Pentium Quad. Умение пользоваться VRay Standalone Renderer. Предложения - сразу в приват.

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Низкополигональные модели памятников ВОВ

    $1000

    Необходимо сделать низкополигональные трехмерные модели комплекса из 10-12 памятников ВОВ. Работа по фотографии, на выходе - максовские файлы, отдельно для каждого памятника. Пишите в личку цены и сроки. Наличие портфолио обязательно.

    3D-графика15 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Публикации и статьи на заданную тематику

    Необходим копирайтер для написание контента для сайтов юридической тематики. Требовния: 800-1200 знаков, плотность ключевиков 5-6%. Резюме с примерами работ присылать на указанный e-mail (без вложений).

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    18 лет назад