Большой опыт работы SEO-консультантом. 10-летния практика продвижения.

Вот моя платная тема на серчах, и отзывы о моей работе: http://forum.searchengines.ru/showthread.php?t=468354

Список продвигаемых сайтов, и ключевые запросы - предоставляются по запросу (указывайте интересующую Вас тематику, экономьте моё и свое время).

Сфера моих интересов в SEO - достаточно широка, и не ограничивается Рунетом.