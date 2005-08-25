ВОЛОХИНА МАРИНА ИВАНОВНА

СВЕДЕНИЯ О СЕБЕ

Город: Кишинев

Образование: Высшее

Дата рождения: 28 января 1981 г. (24 года)

Семейное положение: Не замужем, детей нет

ЦЕЛЬ

Инженер - экономист, программист, оператор, интернет маркетинг: Свободное владение компьютером на уровне начального администрирования, полное знание компьютера как пользователь, знание операционных систем, офисных приложений, Интернет, Visual Basic, Access, C, C++, Visual FoxPro, HTML, JavaScript, Adobe Photoshop (начинающий уровень), 1С:Бухгалтерия (начинающий уровень), основы бухгалтерии, моделирование экономических процессов, микро- и макроэкономика.

ОБРАЗОВАНИЕ

1999 - 2003 Академия Экономических Знаний Молдовы, кафедра <: лицензиат="" в="" информатике="" (общий="" балл="" 9.07)="" <="" p="">

1988-1999 Теоретический лицей им. А. С. Пушкина (школа №2) бакалавр

ЗНАНИЕ ЯЗЫКОВ

Английский, румынский - бегло, французский - чтение и письмо, русский - родной

ОПЫТ РАБОТЫ

Общий стаж: 1 год 8 месяцев

С января 2004 по август 2005 года

PR менеджер, Link Exchange Manager (Полная занятость) в компании WebMerchantsInc, г. Кишинев

Описание деятельности компании: Онлайн бизнес

Должностные обязанности:

Раскрутка интернет проектов в сети Интернет, анализ рынка деятельности, размещение сайтов во всех поисковиках, выведение сайта на TOP 10 в наиболее крупных поисковиках (Google, Yahoo, MSN), анализ содержания сайта с точки зрения оптимизации для поисковых машин, поддержка сайта на первых позициях в поисковых машинах