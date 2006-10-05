Парсер базы Access.....репликация данных в базу Mysql......стучать 433326016
- Прикладное ПО9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо решить задачу передачи текстовых значений в готовый документ PDF.....работу необходимо выполнить в готовой узко специализированой CMS.....необходимые требования: 1 наличие интернета позволяющего организовать голосовое общение 2 наличие достатоных знаний и опыта по темк 3 способность и желание разбираться ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Необходимо создать одну или несколько флешек для прокрутки на главной и субстраницах туристического сайта предложений лежащих в базе данных....с предложениями стучать в 433326016......Веб-программирование9 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен дизайн сайтов www.reisetyps.de и www.exatravel.de ......для начала. С предложениями стучать 433326016Дизайн сайтов40 заявокЗакрыт17 лет назад
http://exatravel.de/?fuseaction=a.main логин: test пароль: test стучать в 333424727Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт17 лет назад