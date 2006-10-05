jcsystem

Гость jcsystem

 
NaN летГермания/Мюнхен
17 лет на фриланс-бирже
Был
17 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Передача данных в пдф

    Необходимо решить задачу передачи текстовых значений в готовый документ PDF.....работу необходимо выполнить в готовой узко специализированой CMS.....необходимые требования: 1 наличие интернета позволяющего организовать голосовое общение 2 наличие достатоных знаний и опыта по темк 3 способность и желание разбираться ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash для турсайта

    Необходимо создать одну или несколько флешек для прокрутки на главной и субстраницах туристического сайта предложений лежащих в базе данных....с предложениями стучать в 433326016......

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    17 лет назад