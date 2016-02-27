Переводы(английский, русский, украинский), редактирование, написание текстов, статей на медицинскую тематику

Я, врач-хирург(35 лет стажа), высшей категории, кандидат медицинских наук, в 1988 г. закончил очную аспирантуру по хирургии, владею русским, украинским, английским языками( сдавал кандидатский минимум по последнему). Имею достаточный опыт перевода с английского на русский и украинский, язык специальной медицинской литературы(статьи, монографии, диссертации). Имеется небольшой опыт freelance переводов и редактирования научной,медицинской литературы. Буду рад взаимовыгодному и плодотворному сотрудничеству.