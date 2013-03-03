Заинтересован в удаленной разработке ПО на C++

Опыт работы на С ++: 12 лет

Опыт участия в разpаботке распределенной системы в области электронных платежей (серверная часть, специфический клиент-серверный протокол).

Опыт разработки многопоточных приложений.

Опыт работы с чужими исходниками (оптимизация, изменение программной архитектуры).

Опыт работы с различными средами и SDK под ОС MS Windows и UNIX (Borland C++, MS Visual Studio, IBM C++, STL, VCL, .NET, некоторые другие)

Опыт работы с COM, CORBA, HTTP, XML.

Опыт работы с БД (SQL) и различными DB API (MS ADO и другие).

Небольшой опыт работы на С#.

Английский: свободное чтение, небольшой опыт разговорного.

Если нужно что-то ещё, а я с этим не работал - разберусь, освою и изучу.