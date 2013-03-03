Заинтересован в удаленной разработке ПО на C++
Опыт работы на С ++: 12 лет
Опыт участия в разpаботке распределенной системы в области электронных платежей (серверная часть, специфический клиент-серверный протокол).
Опыт разработки многопоточных приложений.
Опыт работы с чужими исходниками (оптимизация, изменение программной архитектуры).
Опыт работы с различными средами и SDK под ОС MS Windows и UNIX (Borland C++, MS Visual Studio, IBM C++, STL, VCL, .NET, некоторые другие)
Опыт работы с COM, CORBA, HTTP, XML.
Опыт работы с БД (SQL) и различными DB API (MS ADO и другие).
Небольшой опыт работы на С#.
Английский: свободное чтение, небольшой опыт разговорного.
Если нужно что-то ещё, а я с этим не работал - разберусь, освою и изучу.
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