jedykangarooo

Дмитрий jedykangarooojedykangarooo
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Digital Freelancer
Разработка сайтов на Webflow под ключ
Сайт-портфолио https://www.losminskyfreelance.ru/
Webflow - это сервис, позволяющий создавать сайты, практически без ограничений. Система генерирует корректный код, который не отличается от написанного вручную, что положительно влияет на работу созданного сайта.
- Уникальный сайт под ключ, на вашем хостинге
- Простой личный кабинет, для самостоятельного редактирования сайта (при необходимости)
- Современный дизайн и анимированный интерфейс
- Возможность вносить быстрые правки в уже готовый сайт даже на хостинге
Действие аккаунта приостановлено!