jeezysqueezy

Pерайтинг, копирайтинг, написание текстов любой сложности. 8 лет опыта
Здравствуйте! Меня зовут Нурасыл. Я занимаюсь рерайтингом, копирайтингом, написанием текстов любой сложности, например: песня, эссе, реферат и так далее. За короткие и нужные Вам сроки.
8 летний стаж в этой структуре. Так же имею хороший английский на уровне Upper-Intermediate,
К работе я отношусь очень ответственно и внимателен к каждому Вашему пожеланию. Готов работать над проектами абсолютно любой сложности.
Текст к песне обсуждается очень тщательно.
10+ написанных мною текстов.
200+ напечатанных А4 страниц.
30+ написанных мною эссе.
Нужно для заказа:
1. Прислать мне файл на почту.
2. Опишите все Ваши идеи и пожелания.
3. Расскажите как бы Вы сами хотели бы видеть эту работу.
4. Доверие