jeezysqueezy

Pерайтинг, копирайтинг, написание текстов любой сложности. 8 лет опыта

Здравствуйте! Меня зовут Нурасыл. Я занимаюсь рерайтингом, копирайтингом, написанием текстов любой сложности, например: песня, эссе, реферат и так далее. За короткие и нужные Вам сроки.

8 летний стаж в этой структуре. Так же имею хороший английский на уровне Upper-Intermediate,

К работе я отношусь очень ответственно и внимателен к каждому Вашему пожеланию. Готов работать над проектами абсолютно любой сложности.

Текст к песне обсуждается очень тщательно.

10+ написанных мною текстов.

200+ напечатанных А4 страниц.

30+ написанных мною эссе.

Нужно для заказа:

1. Прислать мне файл на почту.

2. Опишите все Ваши идеи и пожелания.

3. Расскажите как бы Вы сами хотели бы видеть эту работу.

4. Доверие