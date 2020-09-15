Всё про сайты

Сайты и всё, что с ними связано.

Копирайт

Сначала собираю всю информацию. Затем проверяю её. Потом пишу.

Нравится писать в формате статей-исследований. Но и другие стили умею, в том числе тексты, направленные на мотивацию совершения различных целевых действий (покупка, подписка, интерес к персоне или к теме и т.п.).

Наполнение сайтов

Любые CMS и админки. Уникальные тексты. SEO оптимизация. Обработка фотографий. Технически грамотное размещение. Знаю HTML и CSS.

Тестирование сайтов

SEO аудит. Первичная проверка на безопасность. Ошибки в дизайне. Юзабилити.

Поддержка сайтов

Осуществляю техническую поддержку сайтов на основе абонентской платы.

Вовремя обновляю. Отслеживаю попытки взлома и атак. Произвожу технически-грамотное размещение информации. Осуществляю мелкие доработки по сайту.

Сайты под ключ

Делаю сайты на WordPress, Joomla, MODX

Примеры сайтов "под ключ":

https://avenue-u.ru/ - сайт Центра изучения иностранных языков

https://volga-bur.ru/ - сайт об оказании услуг по буровым работам

www.pikevropy.ru - сайт отеля

Опыт работы:

Копирайтер, контент-менеджер в туристической фирме.

Поддерживала от 5 до 40 сайтов, принадлежащих компании. Все этапы подготовки контента: написание текстов, обработка и оптимизация фото, размещение. Аналогичная работа в социальных сетях.

SEO-специалист в Веб-студии

Оптимизация и продвижение сайтов

Участие в различных проектах в качестве интернет-маркетолога

Курсы (неполный перечень):

Маркетинг — он-лайн курс от ВШЭ

HTML CSS — HTML Academy

MODX — Школа современных технологий

Проектирование интерфейсов — Климентий Булыгин

Web-дизайн осваиваю самостоятельно

Все официально

Оформлена как плательщик НПД (самозанятый). Выдаю чеки на любые работы. Предоставляю все необходимые документы.

Предоплата обязательна. Размер предоплаты зависит от заказа.

Связь

Уточняющие вопросы — Telegram

Встречи — Zoom

Основное общение — электронная почта

Начинаю делать любые действия только после того, как мы их согласовали по электронной почте. Даже если у нас была встреча в Zoom и мы обо всем договорились, то сначала высылаю письмо со описанием того, о чем договорились. Вы мне его подтверждаете или уточняете. Только когда всё выяснено, согласованно и подтверждено в письменном виде, начинаю работать.