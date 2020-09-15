Сайты и всё, что с ними связано.
Копирайт
Сначала собираю всю информацию. Затем проверяю её. Потом пишу.
Нравится писать в формате статей-исследований. Но и другие стили умею, в том числе тексты, направленные на мотивацию совершения различных целевых действий (покупка, подписка, интерес к персоне или к теме и т.п.).
Наполнение сайтов
Любые CMS и админки. Уникальные тексты. SEO оптимизация. Обработка фотографий. Технически грамотное размещение. Знаю HTML и CSS.
Тестирование сайтов
SEO аудит. Первичная проверка на безопасность. Ошибки в дизайне. Юзабилити.
Поддержка сайтов
Осуществляю техническую поддержку сайтов на основе абонентской платы.
Вовремя обновляю. Отслеживаю попытки взлома и атак. Произвожу технически-грамотное размещение информации. Осуществляю мелкие доработки по сайту.
Сайты под ключ
Делаю сайты на WordPress, Joomla, MODX
Примеры сайтов "под ключ":
https://avenue-u.ru/ - сайт Центра изучения иностранных языков
https://volga-bur.ru/ - сайт об оказании услуг по буровым работам
www.pikevropy.ru - сайт отеля
Опыт работы:
Копирайтер, контент-менеджер в туристической фирме.
Поддерживала от 5 до 40 сайтов, принадлежащих компании. Все этапы подготовки контента: написание текстов, обработка и оптимизация фото, размещение. Аналогичная работа в социальных сетях.
SEO-специалист в Веб-студии
Оптимизация и продвижение сайтов
Участие в различных проектах в качестве интернет-маркетолога
Курсы (неполный перечень):
Маркетинг — он-лайн курс от ВШЭ
HTML CSS — HTML Academy
MODX — Школа современных технологий
Проектирование интерфейсов — Климентий Булыгин
Web-дизайн осваиваю самостоятельно
Все официально
Оформлена как плательщик НПД (самозанятый). Выдаю чеки на любые работы. Предоставляю все необходимые документы.
Предоплата обязательна. Размер предоплаты зависит от заказа.
Связь
Уточняющие вопросы — Telegram
Встречи — Zoom
Основное общение — электронная почта
Начинаю делать любые действия только после того, как мы их согласовали по электронной почте. Даже если у нас была встреча в Zoom и мы обо всем договорились, то сначала высылаю письмо со описанием того, о чем договорились. Вы мне его подтверждаете или уточняете. Только когда всё выяснено, согласованно и подтверждено в письменном виде, начинаю работать.
Портфолио
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