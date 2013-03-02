Образование высшее Окончила в –2011г в Караганде КЭУ(Карагандинский экономический университет Казпотребсоюз;

Специальность по образованию информационные системы

Образование среднее Окончила в-2007г. Караганда КИТБ(Колледж информационных технологий и бизнеса) с красным дипломом.

Специальность по образованию техник-программист «автоматизированные системы обработки информаций и управления».

Дополнительное образование:

2007г, Производственная практика по профессии оператор ПК.

2005г. – 2006г. – курсы английского языка, школа «Friendship»

07.2007г. –11. 2007г.курсы CorelDRAW ,

Участие в общественной жизни (мероприятия, общественные организации и пр.)

- Участие в студенческой конференции « автоматизированное обучения в школах», тема доклада «Все плюсы автоматизированного обучения в школах».

- Участие олимпиаде по истории Казахстана

Опыт работы, практика:

Январь, 2011-февраль,2011 ТОО «Мастер плюс» младшим помощникам.

Выполняемые обязанности:

- набор текстов, любой сложности;

- ксерокс, распечатка текста, поиск информации в интернете и т. д.

-общение по телефону с клиентами компании

-поиск новых клиентов

-прием факсов и т.п.

-ведение кассовых операций;

- администрирование 1С 7.7, (оплата счетов, начисление зарплаты, планирование расходов, контроль остатков,);

- закупка, диагностика, ремонт и модернизация оборудования;

Достижения:

Обеспечена экономия времени сотрудников за счет своевременной и систематической подготовки и учета документации.

Август 2006 – Сентябрь 2008.

Участие в промо-акциях

-Консультирование по техническим вопросам о продукции корпорации для ПК;

-Проведение презентаций;

2000 г-2005 г ИП «модные детки» администратор ;

Выполняемые обязанности:

- предоставление информации о продукции;

-ведение баз данных товаров;

-планирование продаж;

- прием товара;

-организация работы персонала в торговом зале;

- составление графиков работы персонала;

- расчет сметной документации (подготовка и расчет счетов, расходных накладных);

Достижения:

Разработал эффективную методику по поиску и привлечению новых клиентов. Обучил торговых представителей эффективным методикам продаж. В результате объем заключенных сделок увеличился на 16%, объем продаж на 21%.

дополнительные сведения - освоены: Свободное владение программами Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), 1С,Delphi, Photoshop, HTML, база данных MS Access,.

Офисное оборудование (факс, модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете

Владение Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox

Английский язык (средний уровень)

Казахский язык (начальный уровень)

Владение графическими программами Adobe Photoshop, CorelDRAW,

Владение чертежными программами AutoCAD

Умение работать в коллективе

Целеустремленность, коммуникабельность, ответственность

Желание совершенствоваться в профессиональной сфере,

Высокая работоспособность, доброжелательность, трудолюбие.