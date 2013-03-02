Образование высшее Окончила в –2011г в Караганде КЭУ(Карагандинский экономический университет Казпотребсоюз;
Специальность по образованию информационные системы
Образование среднее Окончила в-2007г. Караганда КИТБ(Колледж информационных технологий и бизнеса) с красным дипломом.
Специальность по образованию техник-программист «автоматизированные системы обработки информаций и управления».
Дополнительное образование:
2007г, Производственная практика по профессии оператор ПК.
2005г. – 2006г. – курсы английского языка, школа «Friendship»
07.2007г. –11. 2007г.курсы CorelDRAW ,
Участие в общественной жизни (мероприятия, общественные организации и пр.)
- Участие в студенческой конференции « автоматизированное обучения в школах», тема доклада «Все плюсы автоматизированного обучения в школах».
- Участие олимпиаде по истории Казахстана
Опыт работы, практика:
Январь, 2011-февраль,2011 ТОО «Мастер плюс» младшим помощникам.
Выполняемые обязанности:
- набор текстов, любой сложности;
- ксерокс, распечатка текста, поиск информации в интернете и т. д.
-общение по телефону с клиентами компании
-поиск новых клиентов
-прием факсов и т.п.
-ведение кассовых операций;
- администрирование 1С 7.7, (оплата счетов, начисление зарплаты, планирование расходов, контроль остатков,);
- закупка, диагностика, ремонт и модернизация оборудования;
Достижения:
Обеспечена экономия времени сотрудников за счет своевременной и систематической подготовки и учета документации.
Август 2006 – Сентябрь 2008.
Участие в промо-акциях
-Консультирование по техническим вопросам о продукции корпорации для ПК;
-Проведение презентаций;
2000 г-2005 г ИП «модные детки» администратор ;
Выполняемые обязанности:
- предоставление информации о продукции;
-ведение баз данных товаров;
-планирование продаж;
- прием товара;
-организация работы персонала в торговом зале;
- составление графиков работы персонала;
- расчет сметной документации (подготовка и расчет счетов, расходных накладных);
Достижения:
Разработал эффективную методику по поиску и привлечению новых клиентов. Обучил торговых представителей эффективным методикам продаж. В результате объем заключенных сделок увеличился на 16%, объем продаж на 21%.
дополнительные сведения - освоены: Свободное владение программами Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), 1С,Delphi, Photoshop, HTML, база данных MS Access,.
Офисное оборудование (факс, модем, сервер, копировальные аппараты), работа в Интернете
Владение Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox
Английский язык (средний уровень)
Казахский язык (начальный уровень)
Владение графическими программами Adobe Photoshop, CorelDRAW,
Владение чертежными программами AutoCAD
Умение работать в коллективе
Целеустремленность, коммуникабельность, ответственность
Желание совершенствоваться в профессиональной сфере,
Высокая работоспособность, доброжелательность, трудолюбие.