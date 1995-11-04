Резюме
Фамилия Гороховский
Имя Евгений
Отчество Викторович
Дата рождения 04.11.1995
Адрес обл. Николаевская, г. Снигирёвка, д.24
Телефон +380993269429
E-Mail [email protected]
Образование: Полное Среднее Образование
Трудовая деятельность:
Период работы Место работы Должность
19/05/13 etxt Рерайтер, на анг.
12/02/12 advego Рерайтер, на анг.
Специальные навыки:
Перевод текстов в областях: Кулинарии, Реклама, Заработок в интернете, Продукты,
Тексты песен, Фотография, Домашнее хозяйство,
Дополнительная информация:
Семейное положение - не женат,, уровень владения ПК – продвинутый пользователь, знание
программ Word‚ Excel‚ иностранный язык – английский (письменный), сильный характер,
возможность принимать ответственные решения.