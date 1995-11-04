jeka2018

Евгений jeka2018

 
28 летУкраина/Николаев
10 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад

Резюме

Фамилия Гороховский

Имя Евгений

Отчество Викторович

Дата рождения 04.11.1995

Адрес обл. Николаевская, г. Снигирёвка, д.24

Телефон +380993269429

E-Mail [email protected]

Образование: Полное Среднее Образование

Трудовая деятельность:

Период работы Место работы Должность

19/05/13 etxt Рерайтер, на анг.

12/02/12 advego Рерайтер, на анг.

Специальные навыки:

Перевод текстов в областях: Кулинарии, Реклама, Заработок в интернете, Продукты,

Тексты песен, Фотография, Домашнее хозяйство,

Дополнительная информация:

Семейное положение - не женат,, уровень владения ПК – продвинутый пользователь, знание

программ Word‚ Excel‚ иностранный язык – английский (письменный), сильный характер,

возможность принимать ответственные решения.