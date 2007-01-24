Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, к. ф.-м. н.

опыт работы:

обозреватель журнала "Потребитель. Техника для бизнеса", "Все для стройки и ремонта"

внештатный обозрватель на www.newsinfo.ru

корреспондент информационного портала "АКАДО". (Отдел "Наука и технологии")

примеры работ:

статьи

www.msu.ru/press/internet.html?2007-01-24_12-47.a7c5bcd

biz.potrebitel.ru/data/10/85/082.shtml

biz.potrebitel.ru/index.phtml?action=model_item&num_id=85&cat_id=819&gud_id=11708

www.rossija.info/aktuel/89680/

дизайн сайтов

www.mountainfoto.ru