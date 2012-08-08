jekpetrovskiy

Необходимо доработать тему "picoclean" на WordPress 1. Под шапкой блога сделать панель меню. Главная и т.д. 2. Саму полосу шапки сделать выше (увеличить её высоту) 3. Вставить фото в правой стороне шапки. 4. Первым поставить меню ...