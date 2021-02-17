Работа с аудио и видео, текстами

Вам необходимо выполнить работу с аудио-видео файлами (транскрибация), либо переноса в текстовый формат любого изображения (скан, фотография текста, возможен вариант рукописного текста)?

Мне необходимо отточить свои навыки в печати.

Мы нашли друг друга. Надеюсь наше сотрудничество будет взаимовыгодным.

Жду от вас предложений. Всё обсуждается.