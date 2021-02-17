Работа с аудио и видео, текстами
Вам необходимо выполнить работу с аудио-видео файлами (транскрибация), либо переноса в текстовый формат любого изображения (скан, фотография текста, возможен вариант рукописного текста)?
Мне необходимо отточить свои навыки в печати.
Мы нашли друг друга. Надеюсь наше сотрудничество будет взаимовыгодным.
Жду от вас предложений. Всё обсуждается.
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- Уберу задний фон с ваших снимков48 просмотров
- Уберу задний фон на ваших снимках45 просмотров