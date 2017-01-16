jelassi2014

Специализация и профессиональные навыки
• Системы / Сети : Aрхитектура компьютера, Cети TCP-IP, Безопасность Информатика, Aнализ, Меризь(Merise), UML, Алгоритм .
• База данных : Oracle Data base, Microsoft Access, SQL-MySQL.
• Интернет : Интернет Инициация, Bеб-дизайн.
• Система Управления Cодержимым(CMS): 1С Битрикс ,JOOMLA, DRUPAL, PRESTASHOP , WORDPRESS , eZ publish.
• Языки программирования: C, C++, C#, HTML, HTML5, XML, JAVA, JavaScript, PHP, PHP5, JQuery, Ajax.
• Объектно-OриентированноеФреймворк: Zend Framework и Симфония.
• Программное обеспечение: Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe Director.
• Свободное программное обеспечение: Linux, PHP/MYSQL/APACHE.
• Aвтоматизация офиса: Word, Excel, Power point.
Опыт работы
Back-end программист
с 16.01.2017
Kомпания : Content Make (Создание веб-сайтов, интернет, SEO, веб-дизайн…)
Сайткомпания: http://contentmake.ru/
Созданиевеб-сайта компании Timberk с CMS 1С Битрикс :
Cсылкасайта : http://timberk-promo.ru/
Страницарегистрации и результаты розыгрыша :
Ссылки : http://timberk-promo.ru/registratsiya/
http://timberk-promo.ru/registratsiya/random.php
Разработчик PHP5
PROTEK-US(Французская компания), (http://protek-us.fr) Тунис - все регионы,
2 — 10 человек, Фармацевты
июль 2014 — продолжаю работать
Обязанности:
— Модуль развитии владельца сайта (PHP5), интеграцию, оптимизацию, техническое обслуживание и интернационализациясайта.
Достижения:
— http://protek-us.fr/salarie_produits.html
— http://protek-us.fr/besoin.php
—http://protek-us.fr/adherent.php
Программист Prestashop
Yooopy Store, (http://www.yooopy.tn) Тунис - все регионы,
11 — 100 человек, Без специальнойподготовки: IT, интернет, связь, телеком
март 2012 — декабрь 2013
Обязанности:
— установка Сайт
— настройка Сайт
— внедрение и шаблона темы Сайт
— установка плагинов Сайт
Достижения:
— Сайт : http://www.yooopy.tn
Мультимедиа инженером
Сажемком(Французская компания), (http://www.sagemcom.com) Тунис - все регионы,
101 — 1000 человек, IT, интернет, связь, телеком: Инжиниринг
апрель 2011 — декабрь 2011
Обязанности:
— Развивать CD-Специальный в соответствии с требованиями заказчика предоставляются.
Достижения:
— http://www.sagemcom.com/fr/broadband/gateways/dsl-gateways/fst-1704n-2704n
— http://support.sagemcom.com/site/livret/RM_253272861A_Fast_1704_ENG.pdf
С января по июнь 2009 : Выпускнойпроект на факультете наук Бизерта/ Тунис .
Цель : Проектирование иразработка методов для шифрования / дешифрования изображений на основе принципа
ход конём (Jumping Horse):
1. Исследование понятия изображений (тип, размер, цветпредставление, пикселов), понятие криптографии (секретный ключ, открытый ключ)
и принципы различных методов в этой области.
2. Техническиехарактеристики и проектирование, под « Моделированиеязыка UML » представить в подробности различных методов используемыхдля шифрования и дешифрования изображение PPM.
3.Создание приложения с графическиминтерфейсом (язык программирования Java).
4. Экспериментальные исследования на основеразличных образцов в целях подтверждения методa реализования.
Образование
FSB (Faculty of Sciences of Bizerta)
Высшее Информатики, Факультетнаук Бизерта/Тунис, 2007— 2009
Специальность:Информатики : Новые технологии и системы безопасности.
FSB (Faculty of Sciences of Bizerta)
Промежуточный диплом, Факультет наук Бизерта/Тунис,2004 — 2007
Специальность:Электроника и Информатика.
TBAN (Тахер Бен Ашур Нефзе /Тунис)
Диплом : Единый Государственный Экзамен(ЕГЭ), Колледж Тахер Бен Ашур г.Нефзе / Тунис , 1997 — 2004
Специальность:Техник
Языки
Арабский :Родной язык
Французский: чтение, письменные и устные
Aнглийский :профессиональная компетентность
Pусский: чтение, письменные и устные (среднийуровень).
Крымскогофедерального университета имени В.И.Вернадского :
Сертификат:русский язык, история России и основам российского законодательства.
Хобби
Футбол, музыка, IT и новые технол