jelassi2014

PHP программист

Специализация и профессиональные навыки

• Системы / Сети : Aрхитектура компьютера, Cети TCP-IP, Безопасность Информатика, Aнализ, Меризь(Merise), UML, Алгоритм .

• База данных : Oracle Data base, Microsoft Access, SQL-MySQL.

• Интернет : Интернет Инициация, Bеб-дизайн.

• Система Управления Cодержимым(CMS): 1С Битрикс ,JOOMLA, DRUPAL, PRESTASHOP , WORDPRESS , eZ publish.

• Языки программирования: C, C++, C#, HTML, HTML5, XML, JAVA, JavaScript, PHP, PHP5, JQuery, Ajax.

• Объектно-OриентированноеФреймворк: Zend Framework и Симфония.

• Программное обеспечение: Adobe Dreamweaver, Adobe Flash, Adobe Photoshop, Adobe Director.

• Свободное программное обеспечение: Linux, PHP/MYSQL/APACHE.

• Aвтоматизация офиса: Word, Excel, Power point.

Опыт работы

Back-end программист

с 16.01.2017

Kомпания : Content Make (Создание веб-сайтов, интернет, SEO, веб-дизайн…)

Сайткомпания: http://contentmake.ru/

Созданиевеб-сайта компании Timberk с CMS 1С Битрикс :

Cсылкасайта : http://timberk-promo.ru/

Страницарегистрации и результаты розыгрыша :

Ссылки : http://timberk-promo.ru/registratsiya/

http://timberk-promo.ru/registratsiya/random.php

Разработчик PHP5

PROTEK-US(Французская компания), (http://protek-us.fr) Тунис - все регионы,

2 — 10 человек, Фармацевты

июль 2014 — продолжаю работать

Обязанности:

— Модуль развитии владельца сайта (PHP5), интеграцию, оптимизацию, техническое обслуживание и интернационализациясайта.

Достижения:

— http://protek-us.fr

— http://protek-us.fr/salarie_produits.html

— http://protek-us.fr/besoin.php

—http://protek-us.fr/adherent.php

Программист Prestashop

Yooopy Store, (http://www.yooopy.tn) Тунис - все регионы,

11 — 100 человек, Без специальнойподготовки: IT, интернет, связь, телеком

март 2012 — декабрь 2013

Обязанности:

— установка Сайт

— настройка Сайт

— внедрение и шаблона темы Сайт

— установка плагинов Сайт

Достижения:

— Сайт : http://www.yooopy.tn

Мультимедиа инженером

Сажемком(Французская компания), (http://www.sagemcom.com) Тунис - все регионы,

101 — 1000 человек, IT, интернет, связь, телеком: Инжиниринг

апрель 2011 — декабрь 2011

Обязанности:

— Развивать CD-Специальный в соответствии с требованиями заказчика предоставляются.

Достижения:

— http://www.sagemcom.com/fr/broadband/gateways/dsl-gateways/fst-1704n-2704n

— http://support.sagemcom.com/site/livret/RM_253272861A_Fast_1704_ENG.pdf

С января по июнь 2009 : Выпускнойпроект на факультете наук Бизерта/ Тунис .

Цель : Проектирование иразработка методов для шифрования / дешифрования изображений на основе принципа

ход конём (

1. Исследование понятия изображений (тип, размер, цветпредставление, пикселов), понятие криптографии (секретный ключ, открытый ключ)

и принципы различных методов в этой области.

2. Техническиехарактеристики и проектирование, под « Моделированиеязыка UML » представить в подробности различных методов используемыхдля шифрования и дешифрования изображение PPM.

3.Создание приложения с графическиминтерфейсом (язык программирования Java).

4. Экспериментальные исследования на основеразличных образцов в целях подтверждения методa реализования.

Образование

FSB (Faculty of Sciences of Bizerta)

Высшее Информатики, Факультетнаук Бизерта/Тунис, 2007— 2009

Специальность:Информатики : Новые технологии и системы безопасности.

FSB (Faculty of Sciences of Bizerta)

Промежуточный диплом, Факультет наук Бизерта/Тунис,2004 — 2007

Специальность:Электроника и Информатика.

TBAN (Тахер Бен Ашур Нефзе /Тунис)

Диплом : Единый Государственный Экзамен(ЕГЭ), Колледж Тахер Бен Ашур г.Нефзе / Тунис , 1997 — 2004

Специальность:Техник

Языки

Арабский :Родной язык

Французский: чтение, письменные и устные

Aнглийский :профессиональная компетентность

Pусский: чтение, письменные и устные (среднийуровень).

Крымскогофедерального университета имени В.И.Вернадского :

Сертификат:русский язык, история России и основам российского законодательства.

Хобби

Футбол, музыка, IT и новые технол