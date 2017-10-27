Дипломированный переводчик: венгерский-русский, русский-венгерский

2009 - Переводчик фрилансер (рекомендации: Российская Переводческая Компания-Москва, Бюро переводов «ВЕДА» - Москва, «ЭКСПРЕСС» бюро переводов- Калуга, Villámfordítás –Будапешт, VERSUS fordító iroda - Будапешт, Agrarium.eu, Хелкама Форсте Виипури - Выборг)

2007-2009 Внешнеторговое представительство совместного венгерско-украинско-

российского предприятия ОЧИМ. Руководитель представительства, в мои

задачи входило: исследование венгерского и российского рынков, подготовка

отчётов на двух языках, проведение переговоров с венгерскими и русскими

деловыми партнёрами, ведение русско-венгерской деловой переписки,

подготовка контрактов, коммерческой и правовой документации на русском и

венгерском языках.

2004-2007 Empire Investments Group LLC.г. Будапешт. Руководитель отдела маркетинга и

продаж, рынок стран СНГ .

Венгерско-Российский Фонд развития детского и молодёжного творчества,

зам.председателя фонда.

2001-2004 Представительство Удмуртской Республики в Венгрии,West Energy Kft, Empire

Investments Group LLC, M.P.Commerz Kft внештатный

сотрудник (перевод банковских, транспортных и учредительных документов,

устный перевод во время переговоров. Перевод на русский и венгерский языки

и подготовка всей документации и переписки для продажи и поставки

оборудования бывшего аккумуляторного завода PERION)

2000. 09.01.- 2000.11.30. Украинская Торговая и Экономическая миссия в г. Будапеште

(практика, в ходе практики: участие в качестве русско-венгерского переводчика

на Будапештском Форуме Центрально-Европейской Инициативы)

1999 Министерство Образования Венгрии, Отдел Международных студентов.

Русскоязычный секретарь-референт.

Образование:

1997-2001 Будапештский Экономический Колледж, Факультет Внешней Торговли,

Отделение Международной Коммуникации, специализация – дипломатия.

1996-1997 Институт венгерского языка имени Яноша Кодолани (ныне имени Баллаши

Балинта), экономическое направление.

1996 Средняя Школа при Посольстве РФ в Венгрии

Иностранные языки:

Высшая степень русского языка по специализации внешняя торговля.

Высшая степень венгерского языка по специализации внешняя торговля.

Средняя степень английского языка по специализации внешняя торговля.

Личные данные:

Место рождения: Омск (Россия)

Родной язык: русский, венгерский