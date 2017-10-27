2009 - Переводчик фрилансер (рекомендации: Российская Переводческая Компания-Москва, Бюро переводов «ВЕДА» - Москва, «ЭКСПРЕСС» бюро переводов- Калуга, Villámfordítás –Будапешт, VERSUS fordító iroda - Будапешт, Agrarium.eu, Хелкама Форсте Виипури - Выборг)
2007-2009 Внешнеторговое представительство совместного венгерско-украинско-
российского предприятия ОЧИМ. Руководитель представительства, в мои
задачи входило: исследование венгерского и российского рынков, подготовка
отчётов на двух языках, проведение переговоров с венгерскими и русскими
деловыми партнёрами, ведение русско-венгерской деловой переписки,
подготовка контрактов, коммерческой и правовой документации на русском и
венгерском языках.
2004-2007 Empire Investments Group LLC.г. Будапешт. Руководитель отдела маркетинга и
продаж, рынок стран СНГ .
Венгерско-Российский Фонд развития детского и молодёжного творчества,
зам.председателя фонда.
2001-2004 Представительство Удмуртской Республики в Венгрии,West Energy Kft, Empire
Investments Group LLC, M.P.Commerz Kft внештатный
сотрудник (перевод банковских, транспортных и учредительных документов,
устный перевод во время переговоров. Перевод на русский и венгерский языки
и подготовка всей документации и переписки для продажи и поставки
оборудования бывшего аккумуляторного завода PERION)
2000. 09.01.- 2000.11.30. Украинская Торговая и Экономическая миссия в г. Будапеште
(практика, в ходе практики: участие в качестве русско-венгерского переводчика
на Будапештском Форуме Центрально-Европейской Инициативы)
1999 Министерство Образования Венгрии, Отдел Международных студентов.
Русскоязычный секретарь-референт.
Образование:
1997-2001 Будапештский Экономический Колледж, Факультет Внешней Торговли,
Отделение Международной Коммуникации, специализация – дипломатия.
1996-1997 Институт венгерского языка имени Яноша Кодолани (ныне имени Баллаши
Балинта), экономическое направление.
1996 Средняя Школа при Посольстве РФ в Венгрии
Иностранные языки:
Высшая степень русского языка по специализации внешняя торговля.
Высшая степень венгерского языка по специализации внешняя торговля.
Средняя степень английского языка по специализации внешняя торговля.
Личные данные:
Место рождения: Омск (Россия)
Родной язык: русский, венгерский
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