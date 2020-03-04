jema-mak

Евгения Мак jema-mak

 
41 годРоссия/Звенигород
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Видеомонтажер
  • Работаю в программе Adobe Premiere Pro
  • Что могу:
  • - стабилизировать видео
  • - делать цветокоррекцию
  • - видеомонтаж по ритму музыки
  • - накладывать аудио переходы и создавать динамичный видео переход
  • - использовать интершумы в видео
  • - применять и редактировать LUTы
  • - работать с пресетами и создавать свои
  • - создавать атмосферу вкадре, "киношность" кадров и текстуризацию в видео
  • - работать с режимами наложения в видео
  • - работать с каше- работать с текстом;создавать анимированные титры
  • - работать со слоями в видео
  • - создавать слайд-шоу
  • Выполняю свою работу добросовестно,качественно и в обговоренные сроки.
  • Примеры работ: https://www.youtube.com/channel/UCsrwoJ_1uN_lrhpY21mYABg/featured?disable_polymer=1