Видеомонтажер
- Работаю в программе Adobe Premiere Pro
- Что могу:
- - стабилизировать видео
- - делать цветокоррекцию
- - видеомонтаж по ритму музыки
- - накладывать аудио переходы и создавать динамичный видео переход
- - использовать интершумы в видео
- - применять и редактировать LUTы
- - работать с пресетами и создавать свои
- - создавать атмосферу вкадре, "киношность" кадров и текстуризацию в видео
- - работать с режимами наложения в видео
- - работать с каше- работать с текстом;создавать анимированные титры
- - работать со слоями в видео
- - создавать слайд-шоу
- Выполняю свою работу добросовестно,качественно и в обговоренные сроки.
- Примеры работ: https://www.youtube.com/channel/UCsrwoJ_1uN_lrhpY21mYABg/featured?disable_polymer=1
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