Увлечение работой с текстами давнее, поэтому и опыт многолетний. Не спешу демонстрировать свои рейтинги и регалии - их гораздо легче перечислять, нежели написать качественный копирайт! Как говорится, поменьше слов и побольше дела!

Если Вас интересует написанное мной в последнее время, Вы можете просмотреть сайты, на которых опубликованы мои тексты, по ссылкам, перечисленным в портфолио, размещенном на моей интернет-странице (ссылка на неё слева) . Список постоянно пополняется и я стараюсь следить за тем, чтобы ссылки не устаревали - жизнь-то движется вперёд! :)

С уважением, Jen Free