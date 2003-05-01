jenbuttery

Дженнифер Л. Баттери

(Jennifer L. Buttery, US citizen, native language: English)

[email protected]

кв. 92 зд. 45 ул. Шейнкмаиа, Екатеринбург

сот. 8 963 048 2744 дом. 37 65 183

Образование

09.2002 - 06.2006 Hamilton College, получила Бакалавру из Хамилтона

Университета. Я учила сравнительную литературу и

гэологию.

01.2005 - 06.2005 Семестр в Монголии, в институте SIT, училa Монголский Язык и културу.

09.1998 - 06.2002 В школе, Брокпорт Центральный.

Рабочий Опыт

01.2007 - сейчас Преподаватель английского языка в фирме Лэнгвич

Линк, раньше работала в Красноярске. подработаю редактором и переводчиком.

05.2006 - 09.2006 Менеджер и тренер на ранче лошадей в штате

Колорадо.

05.2004 - 08.2004 Моряк на шкуне S/V Highlander Sea.

05.2003 - 08.2003 Моряк на корабле HMS Bounty.

Достижения

2002 - 2008 Приз-награда Marylin Bristol Stowe из музики и

спорта, сумма $14,000 в году.

2002 - 2008 Первый скрипач в оркестре университета.

2002 - 2008 Капитан женской команди (рагби).

05.2003 Приз в древнeм Граеческом Языке.