Пишу на все темы кроме секса. эзотерики, филоссофии, праздников

РЕЗЮМЕ.

Николаенко Евгения Евгеньевна.

Родилась 15/05/1980 г.

Образование: в 2000 году окончила Донецкий политехнический техникум по специальности «Младший сотрудник по эксплуатации систем водоснабжения и канализации».

Неоконченное высшее образование в Донецком Национальном университете на филологическом факультете по специализации «Русский язык и литература».

Опыт работы:

С марта 2001 по ноябрь 2001 года – менеджер по рекламе в журнале «Саквояж» (Обязанности: поиск клиентов, согласование оригинал-макетов, заключение договоров, составление материалов для размещения).

С ноября 2001 по апрель 2002 года – менеджер по рекламе в информационно-справочной службе «Автосправка» (Обязанности: поиск клиентов для передачи «Авторепортер», для журнала «Автосправка», для справочной службы, согласование оригинал-макетов, заключение договоров)

С июля 2002 года по февраль 2005 года – менеджер по развитию в рекламном агентстве «Горос», агентство специализировалось на производстве наружной рекламы и полиграфии (Обязанности: ведение заказа от и до, а именно просчет заказа, ведение документации, помощь в разработке оригинал-макета, контроль за исполнением заказа в указанные сроки; бухгалтерский учет по частному предпринимателю : документация, сдача отчетов, банк; снабжение: поиск поставщиков материалов, используемых в наружной рекламе, контроль качества, согласование и урегулирование цен, непосредственно заказ материалов; рекламная деятельность по продвижению агентства на рынке (составление и размещение публикаций, участие в выставках и рекламных мероприятиях, создание образа агентства; подбор персонала).

С февраля 2005 года по ноябрь 2005 года – менеджер по рекламе и pr в полиграфическом предприятии «Профи-Пресс» (Обязанности: рекламная кампания по продвижению предприятия на рынке: составление публикаций и рекламных статей, анализ и отбор СМИ, подходящих по специализации и являющихся более эффективными в данной области, размещение в СМИ, отслеживание мероприятий и конкурсов, касаемых полиграфии и участие в этих мероприятиях, разработка концепции участия, отбор лучших образцов продукции для участия и разработка рекламной продукции, разработка концепции участия в выставках и непосредственно участие в них, обновление и пополнение сайта компании, написание статей для сайта, раскрутка сайта в интернете, связи с общественностью, разработка и внедрение рекламных концепций и pr-ходов).

С ноября 2005 года по февраль 2007 года - предпринимательская деятельность по специализации: реклама, pr и организация торжеств.

С февраля 2007 года по январь 2008 года - ведущий менеджер по комплексным рекламных проектам в финансово-промышленной корпорации “DMS” (обязанности: разработка и внедрение рекламных концепций и pr-ходов для подразделений корпорации, отслеживание информационных поводов, составление статей и размещение их в СМИ, организация пресс-конференций, репортажи с социальных мероприятий, разработка оригинал-макетов для полиграфии и широкоформатной печати).

С января 2008 года до июня 2010 года – production-менеджер в ООО РА «ART-проспект» (обязанности: работа с клиентами, анализ потребностей клиента, анализ деятельности клиента, разработка и внедрение рекламных концепций, организация и контроль BTL, разработка полиграфической продукции, контроль качества производства полиграфической продукции, разработка проектов и смет по производству наружной рекламы, контроль качества производимой рекламы, ведение Интернет проектов, в частности создание web-сайтов и разработка и внедрение рекламных кампаний в web-ресурсах, вирусный маркетинг, нейминг, брендинг, разработка креативных идей, организация и проведение праздничных мероприятий, фуршетов, разработка концепций участия в выставках и т.п.).

С июня 2010 года до настоящего времени – сотрудник РА «Квадро» .

Профессиональные навыки: владею офисными программами, также Corel Draw и Photoshop, журналистские навыки в написании статей практически на любые темы, навыки редактирования (русский язык). Занимаюсь подбором информации и размещением ее на сайтах клиентов. Коммуникабельность, умение найти правильный психологический подход к клиенту.

Причины смен рабочего места: стремление к карьерному росту, желание узнать и изучить что-то новое.

Контактные данные: моб. тел.: 050-020-87-43

e-mail: [email protected]

Ссылки на некоторые статьи:

http://www.profi-press.com/?do=diplom-pak

http://www.profi-press.com/?do=diplom-pak-star

http://www.profi-press.com/?do=mak-vesna

http://www.profi-press.com/?do=2005quality

http://www.profi-press.com/?do=2005taropak

http://kvadro.dn.ua/

http://kvadro.dn.ua/n23331-interesnye-fakty-kvadro.html

http://kvadro.dn.ua/n22753-ruka-pomoschi-kvadro.html

http://kvadro.dn.ua/a72358-chto-znachat-klienty.html