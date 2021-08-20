jenny_semenova

Евгения Семенова jenny_semenovajenny_semenova
37 летРоссия/Ступино
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Презентация для Вашего проекта
Сделаю презентацию:
- инфопродукта или вебинара
- выступления или конференции
- компании или продукта
В итоге Вы получите не просто бездумный набор слайдов. Исходя из целей презентации, я подберу оптимальное количество текста, изображений и графиков. А единый дизайн всей презентации будет соответствовать корпоративному стилю, особенностям ниши и предпочтениям аудитории.
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