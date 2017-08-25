jennygorina

Пишу текста (стихи, песни, проза) сколько себя помню. Переводы. Копирайтер. Рерайтер.

Отношусь к каждому тексту серьезно, как к своему детищу - с любовью, полной ответственностью. Никогда не позволяла себе опубликовывать что-либо до тех пор, пока не буду абсолютно довольна результатом своей работы или буду уверена в том, что требования заказчика будут всецело удовлетворены. В то же время отношусь к критике отлично, и готова с удовольствием рассматривать новые варианты, тренируя свою креативность.

Готова заниматься переводами с английского на русский язык на различные тематики. Уровень знания английского определяла в интернете, получала показатель: Intermediate. Очень люблю этот язык, продолжаю совершенствовать его, практикую живое общение. Грамматика отличная.

Копирайтинг и рерайтинг - это то, что меня также увлекает, как и все, что связано с написанием текстов. Возьмусь за самые разные проекты, так как для меня важен любой опыт и развитие своих навыков в писательском деле.

Одной из основных целей, а точнее даже мечтой, является для меня желание написать книгу (не одну!). Потому всю работу я выполняю не только для работодателя, но и для себя, что определяет высокие показатели успеха моей творческой деятельности. Образование я получила юридическое, что, на мой взгляд, тесно связано с работой писателя текстов: я умею правильно оформлять мысли в красивую речь, понимаю значимость и силу Слова (помогает и увлечение психологией).

Гарантирую полную отдачу делу, за которое берусь, также отмечу в себе универсальность, целеустремленность и азарт при решении сложных задач!