jennyiv1993

Джазовая певица

Добрый день!

Меня зовут Евгения. Исполняю джаз, блюз,"Бродвеевское пение", свинг(пример: Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, и т.п.)

Стаж-10 лет.

За спиной- сотрудничество с джаз бэндами,продажа композиций собственного исполнения в качестве саундтреков к зарубежным фильмам.

Желающих дать новое дыхание, великолепной ретро музыке, поэксперементировать со звучанием, сделать ремиксы---с удовольствием рассмотрю все виды сотрудничества. Буду рада услышать предложения от проф.музыкантов, играющих на постоянной основе, серьёзно относящихся к рабочему процессу, музыкантов.

Металлистов, рокеров,R&B мастеров,,,предложения о выездных контрактах "на круизных кораблях, работа в отелях"---просьба не беспокоить.

https://soundcloud.com/user-341120493/angel-eyes

https://soundcloud.com/user-341120493/autumn-leaves

https://soundcloud.com/user-341120493/how-do-you-keep-the-music-playing

https://soundcloud.com/user-341120493/memories

https://soundcloud.com/user-341120493/jennyfer-aninavi-its-impossible-cover-demo

https://soundcloud.com/user-341120493/jennyfer-aninavi-are-you-lonesome-tonight

https://soundcloud.com/user-341120493/and-i-love-you-so-demo-cover-song