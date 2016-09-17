jennyiv1993

Евгения jennyiv1993

 
31 год
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Джазовая певица

Добрый день! 

Меня зовут Евгения. Исполняю джаз, блюз,"Бродвеевское пение", свинг(пример: Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, и т.п.) 

Стаж-10 лет. 

За спиной- сотрудничество с джаз бэндами,продажа композиций собственного исполнения в качестве саундтреков к зарубежным фильмам. 

Желающих дать новое дыхание, великолепной ретро музыке, поэксперементировать со звучанием, сделать ремиксы---с удовольствием рассмотрю все виды сотрудничества. Буду рада услышать предложения от проф.музыкантов, играющих на постоянной основе, серьёзно относящихся к рабочему процессу, музыкантов. 

Металлистов, рокеров,R&B мастеров,,,предложения о выездных контрактах "на круизных кораблях, работа в отелях"---просьба не беспокоить. 

https://soundcloud.com/user-341120493/angel-eyes 

https://soundcloud.com/user-341120493/autumn-leaves 

https://soundcloud.com/user-341120493/how-do-you-keep-the-music-playing 

https://soundcloud.com/user-341120493/memories 

https://soundcloud.com/user-341120493/jennyfer-aninavi-its-impossible-cover-demo 

https://soundcloud.com/user-341120493/jennyfer-aninavi-are-you-lonesome-tonight 

https://soundcloud.com/user-341120493/and-i-love-you-so-demo-cover-song