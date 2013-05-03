Образование:
Основное
Муниципальная общеобразовательная школа с углубленным изучением китайского языка.
Благовещенский Государственный Педагогический Университет Специальность: менеджер организации с дополнительной квалификацией переводчик китайского языка в сфере профессиональной коммуникации
Благовещенский Филиал Московской Академии Предпринимательства Специальность: юриспруденция
Дополнительное
Свидетельство о прохождении курсов «Профессиональная этика переводчика» в объеме 72 часа
Свидетельство о прохождении курсов «Теоретические и практические основы стилистического анализа китайских текстов» в объеме 72 часа
Университет экономики и финансов г. Далянь.
Опыт работы в качестве преподавателя китайского языка в Государственном образовательном автономном учреждении среднего профессионального образования - Амурский педагогический колледж отделение №1