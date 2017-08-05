jennylex26

Евгения Онипсенко jennylex26

 
32 годаРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Предлагаю услуги таргетолога

Всем доброго дня! Меня зовут Евгения (https://vk.com/jentancueva). Предлагаю услуги по настройке таргетинговой и ведению рекламных кампаний и оформлению сообществ. Обучалась на курсах у Павла Ширяева, имеется сертификат. Также успешно настроила и вела несколько РК. 

Группа ВК: https://vk.com/public61161393 

Отзывы о работе: https://vk.com/topic-61161393_36074172 

Прайс: 

Тестовая рекламная кампания – 3000 руб. + бюджет. Бонусом – аудит сообщества, в случае необходимости. 

Ведение рекламной кампании – от 5000 руб., стоимость и бюджеты обговариваются индивидуально, исходя из задач. 

Ведение группы вк - 5000 в месяц, в цену входит разработка и реализацию уникального контент-плана, созданного основываясь на интересах его аудитории, работу с комментариями, дизайн постов, проведение промоакций, написание уникальных продающих постов и пр. 

Работаю на качество, много и тщательно. Делаю аудит группы перед началом работы и подробный отчет после неё. 

Обращайтесь в ЛС : https://vk.com/jentancueva

Рекламная кампания