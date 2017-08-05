jennylex26

Предлагаю услуги таргетолога

Всем доброго дня! Меня зовут Евгения (https://vk.com/jentancueva). Предлагаю услуги по настройке таргетинговой и ведению рекламных кампаний и оформлению сообществ. Обучалась на курсах у Павла Ширяева, имеется сертификат. Также успешно настроила и вела несколько РК.

Группа ВК: https://vk.com/public61161393

Отзывы о работе: https://vk.com/topic-61161393_36074172

Прайс:

Тестовая рекламная кампания – 3000 руб. + бюджет. Бонусом – аудит сообщества, в случае необходимости.

Ведение рекламной кампании – от 5000 руб., стоимость и бюджеты обговариваются индивидуально, исходя из задач.

Ведение группы вк - 5000 в месяц, в цену входит разработка и реализацию уникального контент-плана, созданного основываясь на интересах его аудитории, работу с комментариями, дизайн постов, проведение промоакций, написание уникальных продающих постов и пр.

Работаю на качество, много и тщательно. Делаю аудит группы перед началом работы и подробный отчет после неё.

Обращайтесь в ЛС : https://vk.com/jentancueva