jenya0042

Евгений jenya0042

 
29 летРоссия/Москва
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$90
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
VIPSTUDIO
Артем 
35 летАрмения
11 лет в сервисе
Был
18 часов назад
$90
10 баллов
7 лет назад
Нужно сверстать страницу
Было легко и приятно работать. Четкое задание, доброжелательность в общении и моментальная оплата. Рекомендую к сотрудничеству!
Сотрудничеством с Артемом остался доволен. Сделал все быстро и качественно. Помимо самой верстки страницы, бесплатно устранил некоторые проблемы по сайту, которые не были предусмотрены техническим заданием.
Ответный отзыв
badstorm
Руслан 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
54 отзыва(-3)
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработать сервис проверки пропусков для сайта
Евгений четко поставил задачу и оплатил без каких либо задержек. Рекомендую!
Работу выполнил в срок. Все работает без нареканий. Советую к сотрудничеству )
Ответный отзыв
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
$45
10 баллов
7 лет назад
Написание 12 текстов для сайта
Евгений отличный заказчик! Всегда четкое тз, быстрая оплата и всегда на связи! Спасибо!
Все было сделано на высшем уровне и в поставленные сроки.
Ответный отзыв
Thomas_WL
Артем 
36 летПольша
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Нужно исправить меню сайта
Грамотная постановка задачи, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Рекомендую данного исполнителя к сотрудничеству. Работа была выполнена очень быстро в полном соответствии с техническим заданием.
Ответный отзыв
rbarantsevich
Роман 
28 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
7 лет назад
Разработать сервис по проверке штрафов и пропусков
Четкая постановка задачи, всегда на связи, моментальная постоплата. Однозначно рекомендую!
Сотрудничеством с Романом остался очень доволен. Все было сделано быстро и за разумную плату ) Постоянно находился на связи Вносил все необходимые коррективы до тех пор пока не довели проект до идеала...
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