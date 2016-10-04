Сделать отдельную картинку для некоторых продвигаемых страниц на сайте http://www.vodokanal-msk.ru/ Картинки должны быть в том же формате что и на странице http://www.vodokanal-msk.ru/otkachka-avtomoek.html Машина на картинке должна быть такая же или аналогичная вот этой: http://www.vodokanal-msk.ru/kombinirovannaya-kanalopromyivochnaya-mashina-man.html На картинке должен быть изображен автомобиль ...