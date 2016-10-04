Имеется исходник дизайна данной страницы в фотошоп. Фото, того как должна выглядеть страница во вложении. Сайт на движке "Фабрика сайтов" аналог MODx http://www.vodokanal-msk.ru/prochistka-kanali
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
http://www.vodokanal-msk.ru/ Техническое задание: Реклама должна работать с 9:00 до 21:00 ежедневно.Для РСЯ установить показы по всей Москве и Московской области. [b]Регионы показа для рекламы на поиске (Яндекс и [/b][b]Google[/b][b]):[/b] Москва Балашиха Дзержинский Долгопрудный Домодедово Жуковский Звенигород Дедовск Истра Королёв Красногорск Нахабино Краснознаменск Видное Лобня Лосино-Петровский Лыткарино Люберцы Мытищи Апрелевка Наро-Фоминск Голицыно Кубинка Одинцово - [i]тут находится наша техника[/i] Подольск Климовск Реутов Химки [b]Страницы для которых необходима реклама:[/b] 1) ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте http://propusk-pro.ru/ нужно сделать сервис проверки пропусков аналогичный тому, что на сайте http://proverit-propusk.ru/.Завершен7 лет назад
Сделать отдельную картинку для некоторых продвигаемых страниц на сайте http://www.vodokanal-msk.ru/ Картинки должны быть в том же формате что и на странице http://www.vodokanal-msk.ru/otkachka-avtomoek.html Машина на картинке должна быть такая же или аналогичная вот этой: http://www.vodokanal-msk.ru/kombinirovannaya-kanalopromyivochnaya-mashina-man.html На картинке должен быть изображен автомобиль ...Иконки и Пиксель-арт6 заявокЗакрыт7 лет назад
Для сайта http://www.vodokanal-msk.ru/ нужно написать 12 текстов по откачке различных емкостей. Для написания нужно разобраться в теме, чтобы текст получился осмысленным и со знанием процесса выполнения работ. Текста писать с учетом того, что все работы будут ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
На сайте http://www.vodokanal-msk.ru/ нужно изменить вывод меню. В данный момент при нажатии например на подкатегорию "гидродинамическая прочистка канализации" нет возможности выбрать другую подкатегорию из категории "прочистка канализации" так как меню автоматически скрывается. Нужно сделать чтобы список ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен7 лет назад
На сайт http://propusk-pro.ru/ нужно установить готовый логотип Точнее он уже лежит в корне сайта но почему то не отображается на странице в интернете Движок - JumlaHTML-верстка7 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте http://propusk-pro.ru/ пропали title и вместо них отображаются url адресаВеб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
При входе в админку сайта http://www.vodokanal-msk.ru/admin/ вылазит ошибка: 403 Forbidden (nginx-reuseport/1.11.6)Закрыт7 лет назад
На сайте http://www.vodokanal-msk.ru/ необходимо увеличить скорость работы сайта для мобильной и компьютерной версии. При необходимости оптимизировать код сайта и устранить технические неполадки в его работе.Закрыт7 лет назад
Нужно разработать сервис по проверке штрафов и пропусков на МКАД, ТТК, СК как на сайте http://m-propusk.ru/proverka-nalichie-propuska/ http://m-propusk.ru/proverka-na-shtrafy/ и внедрить эти сервисы на сайт http://propusk-pro.ru/Завершен7 лет назад
Нужно создать рекламную кампанию на Яндекс и Google, вести ее, а также заниматься продвижением сайтаКонтекстная реклама19 заявокЗакрыт7 лет назад
Создать рекламу на Директе для сайта http://propusk-pro.ru/ Проанализировать РК для сайта http://www.vodokanal-msk.ru/ и если она составлена не правильно нужно сделать и для этого сайта (но тут уже Google и Яндекс)Контекстная реклама1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Для сайта http://propusk-pro.ru/ Нужно составить семантическое ядро. Написать текста для продвигаемых страниц. Произвести сео-оптимизацию всего сайта.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Посоветовали вас как хорошего исполнителя. Хотел бы вам предложить выполнить некоторые работы на сайте: http://propusk-pro.ru/ 1) Ускорить работу сайта и исправить мелкие недочеты ( неправильное отображение некоторых страниц на смартфоне ) 2) Составить семантическое ядро, написать тексты ...Контекстная рекламанет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать рекламную кампанию для сайта http://propusk-pro.ru/ . Рекламную кампанию для РСЯ. Если цена клика окажется не высокой возможно придется еще составить рекламную кампанию на поиске.Контекстная реклама13 заявокЗакрыт8 лет назад
Для сайта http://propusk-pro.ru/ нужно сделать сервис проверки пропусков на МКАД как на сайте http://proverit-propusk.ru/ В данный момент на сайте http://propusk-pro.ru/ установлен официальный сервис проверки пропусков ( он очень не удобный ). Хотелось бы иметь такой же сервис как ...Закрыт8 лет назад
Нужно создать красивый качественный сайт. Тематика: Помощь в оформлении пропусков на МКАД, ТТК, СК (Москва). Примеры сайтов: http://moskvapropusk.ru/ http://m-propusk.ru/about/ http://www.propuska-mkad.ru/ Я хочу чтобы по структуре сайт выглядел как этот: http://www.vodokanal-msk.ru/ То есть в горизонтальном меню должны быть разделы: главная, цены, ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен8 лет назад
На сайте [url=http://www.vodokanal-msk.ru/]http://www.vodokanal-msk.ru/[/url] нужно сделать анимацию как на сайте [url=http://green-trans.ru/]http://green-trans.ru/[/url] . Чтобы при переключении между страницами анимация не прерывалась, а шла непрерывно и циклично. Знакомые посоветовали переносить сайт на технологию Ajax. Но сделать это нужно правильно, не навредив СЕО.Завершен8 лет назад
На сайте http://www.vodokanal-msk.ru/ нужно сделать анимацию как на сайте http://green-trans.ru/ - Чтобы при переключении между страницами анимация не прерывалась и не начиналась с самого начала, а шла непрерывно и цикличноАнимация3 заявкиЗакрыт8 лет назад