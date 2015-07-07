Видеоролики, видеозаставки, слайд-шоу

Выполняем красивые слайд-шоу из ваших фотографий к любому празднику (Дню рождения, Юбилею, школьные, свадебные слайд-шоу и другие).Делаем анимационные продающие видеоролики,видеозаставки. Работаем профессионально, качественно и оперативно. Всегда на связи.

По срокам сдачи работ никогда не подведём. Цены в зависимости от сложности работ. Пишите: [email protected], http://myvideonazakaz.ru/obratnaya-svyaz. Будем рады вам помочь.