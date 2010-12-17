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Студент по специальности "Техническое обслуживание сред вычислительной техники о компьютерных сетей"
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Окончил компьютерные курсы с присвоением квалификации "Web-дизайнер" в образовательном центре "Перспектива"(г. Липецк)
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