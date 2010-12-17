jetmanuke

Игорь jetmanuke

 
31 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

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Студент по специальности "Техническое обслуживание сред вычислительной техники о компьютерных сетей"

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Окончил компьютерные курсы с присвоением квалификации "Web-дизайнер" в образовательном центре "Перспектива"(г. Липецк)

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