jetw

Андрей jetw

 
28 летРоссия/Белгород
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Разработка сайтов, интернет-магазинов, crm систем

Создаём сайты и бренды любой сложности, помогая своим клиентам развить их бизнес. Работаем в паре с заказчиком: совмещаем его знания о продукте и свой опыт в digital.

Портфолио
Интернет-магазины
нет отзывов
$50/час
от $1200от 30 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$40/час
от $600от 20 дней
нет рейтинга