Изготовление флэш-баннеров, презентаций.
Отрисовка в векторе. Дизайн визиток.
Цены договорные. Обращайтесь за подробностями.
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Фотоуслуги:
* Ретушь, обработка фото
* Реставрация старых фото, удаление дефектов
* Превращение ч/б фото в цветные
* Дизайн «аватарок» для соц. сетей
* Фотоколлаж и фотомонтаж
Полиграфия:
* Дизайн визиток
* Дизайн карманных календарей
* Листовки, флаеры и т. д.
* Брошюры, буклеты, каталоги
* Плакаты
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