jevjeniya

Евгения Мик jevjeniya

 
36 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Изготовление флэш-баннеров, презентаций.

Отрисовка в векторе. Дизайн визиток.

Цены договорные. Обращайтесь за подробностями.

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Фотоуслуги:

* Ретушь, обработка фото

* Реставрация старых фото, удаление дефектов

* Превращение ч/б фото в цветные

* Дизайн «аватарок» для соц. сетей

* Фотоколлаж и фотомонтаж

Полиграфия:

* Дизайн визиток

* Дизайн карманных календарей

* Листовки, флаеры и т. д.

* Брошюры, буклеты, каталоги

* Плакаты

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