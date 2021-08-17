React разработчик

Имею опыт разработки и поддержки интернет-магазинов и веб-приложений разных масштабов, настройки их интеграции c CRM и прочими сторонними сервисами. Подавляющее большинство интернет-магазинов разрабатывались на Bitrix и были разной степени "самописности".

Последние 3 года активно пишу фронтенд REST приложения на React (Create React App + Redux + Swagger). Веду разработку и поддержку на всех жизненных циклах проекта, начиная с проектирования интерфейсов, архитектуры, верстки и пр. вплоть до тестов, деплоя и дальнейшей поддержки. 2 года выступал в роли тех.лида в команде фронтендеров.