Транскрибирование ауди и видео файлов в текст.

Меня зовут Жанна. Я — мастер транскрибации.Буду рада оказать вам помощь в быстром и качественном переводе аудио-, видео файлов различной сложности как в Word, так и в Google doc. Учту все пожелания и предпочтения. Постараюсь превзойти ваши ожидания.

О себе кратко: имею высшее образование — экономика и организация машиностроения. Есть большой опыт административного управления. Обладаю исполнительской дисциплиной и ответственностью. Хорошо владею русским языком. По характеру жизнерадостна и оптимистична. Круг интересов разносторонний. Самая большая любовь и привязанность — к чтению книг и музыке. Имею большую домашнюю библиотеку книг и коллекцию старых грампластинок.

Ссылка на мою страницу https://vk.com/id454248425

Свободна для работы.

Постоянно на связи.

Телефон — 8 923 627 1755 + WhatsApp + Viber + Skype

Электронная почта — [email protected].