jhannaK1960

Жанна jhannaK1960

 
65 лет
6 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Транскрибирование ауди и видео файлов в текст.

Меня зовут Жанна. Я — мастер транскрибации.Буду рада оказать вам помощь в быстром и качественном переводе аудио-, видео файлов различной сложности как в Word, так и в Google doc. Учту все пожелания и предпочтения. Постараюсь превзойти ваши ожидания.

О себе кратко: имею высшее образование — экономика и организация машиностроения. Есть большой опыт административного управления. Обладаю исполнительской дисциплиной и ответственностью. Хорошо владею русским языком. По характеру жизнерадостна и оптимистична. Круг интересов разносторонний. Самая большая любовь и привязанность — к чтению книг и музыке. Имею большую домашнюю библиотеку книг и коллекцию старых грампластинок. 

Ссылка на мою страницу  https://vk.com/id454248425 

Свободна для работы.

Постоянно на связи.

Телефон — 8 923 627 1755 + WhatsApp + Viber + Skype

Электронная почта — [email protected].

Транскрибация
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$600/час
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