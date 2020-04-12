Издательство "Взгляд Учёного" - публикация статей в журналах Scopus,WoS, ВАК,РИНЦ

Научное издательства "Взгляд учёного" оказывает услуги по срочной публикации ваших статей. С помощью нашего издательства, вы можете опубликовать свою статью в журналах Scopus. Сроки выхода статей для журналов Scopus-от 2-х месяцев. Стоимость публикации статьи для журналов Web of Sciense-от 20 000 рублей.Присылайте свою научную статью. Быстро и качественно произведём подбор наиболее подходящих журналов и в оговоренные сроки опубликуем её и пришлём вам электронную версию вашей работы. Также приглашаем принять участие в издании научных статей в журналах РИНЦ в соавторстве. Это никоим образом не ущемляет участие в публикации каждого из авторов и участие является равноценным для всех. От Вас требуется только оплата части взноса за публикацию статьи, потому как сама работа уже готова. «Мы работаем ,вы отдыхаете»

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