На текущем сайте https://lead-service.ru/ работает защита от изменений от Ревизиум, и есть какая то ошибка по SQL необходимо: 1) устранить ошибку 2) снять проактивную защиту от изменений на сайте (цементирование) Ревизиум ...
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
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нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
- $35Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
На текущем сайте https://lead-service.ru/ работает защита от изменений от Ревизиум, и есть какая то ошибка по SQL необходимо: 1) устранить ошибку 2) снять проактивную защиту от изменений на сайте (цементирование) ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо создать сайт по материнскому капиталу в максимально кротчайшие сроки (можно использовать конструктор) используя фирменый стиль.Наполнить контентом используя материалы из сайтов конкурентов. Необходимо оценить задание изучив все материалы. В ответ Цена и срок ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется помощь с PHPMailer, в рукописной ЦРМ используются 10 SMTP, при отправке уведомлений система отправляет дубль, но фиксируется только как одно отправлено (первое). Необходимо обнаружить ошибку, исправить и объяснить в чем была проблема.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Отзывы фрилансеров
$35
10 баллов
4 года назад
MODXSQL
Четко поставленная задача - 50% залог успеха) очень приятно работать с этим человеком!
Ответный отзыв
Работа выполнена быстро и качественно, исполнитель коммуникабельный и с ответственностью отнесся к задаче.