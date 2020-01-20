jhufys

Михаил Кравцов jhufys

 
28 лет
7 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$35
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Внести изменения на сайте

    $35

    На текущем сайте https://lead-service.ru/ работает защита от изменений от Ревизиум, и есть какая то ошибка по SQL необходимо: 1) устранить ошибку 2) снять проактивную защиту от изменений на сайте (цементирование) Ревизиум ...

    MODXSQL
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Внести изменения на сайте

    На текущем сайте https://lead-service.ru/ работает защита от изменений от Ревизиум, и есть какая то ошибка по SQL необходимо: 1) устранить ошибку 2) снять проактивную защиту от изменений на сайте (цементирование) ...

    MODXSQL
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт по материнскому капиталу в краткие сроки

    Необходимо создать сайт по материнскому капиталу в максимально кротчайшие сроки (можно использовать конструктор) используя фирменый стиль.Наполнить контентом используя материалы из сайтов конкурентов. Необходимо оценить задание изучив все материалы. В ответ Цена и срок ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Помощь с PHPMailer

    Требуется помощь с PHPMailer, в рукописной ЦРМ используются 10 SMTP, при отправке уведомлений система отправляет дубль, но фиксируется только как одно отправлено (первое). Необходимо обнаружить ошибку, исправить и объяснить в чем была проблема.

    SMTP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

Отзывы фрилансеров

iKey
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$35
10 баллов
4 года назад
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MODXSQL
Четко поставленная задача - 50% залог успеха) очень приятно работать с этим человеком!
Работа выполнена быстро и качественно, исполнитель коммуникабельный и с ответственностью отнесся к задаче.
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