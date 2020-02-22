Специалист по интернет-рекламе.

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Здравствуйте! Меня зовут Альжанова Алма. Я начинающий специалист в интернет-рекламе Рекламной сети Яндекса.

Я прошла тренинг PROFI INTERNET, усиленно изучила самые современные технологии рекламы, и готова их внедрить для Вас БЕСПЛАТНО.

То есть я предлагаю настроить Вам интернет-рекламу бесплатно, взамен, попрошу только лишь отзыв о моей работе.

Как Вам такое предложение?

Если оно Вас заинтересовало, напишите мне в личные сообщения и мы обсудим его детальнее.

Жду от Вас ответа!

С уважением Альжанова Алма.