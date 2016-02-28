jimbojones

Предлагаю услуги редактора/переводчика/рерайтера.
Носитель английскогоязыка
Услуги перевода,рерайта, редактирования, оценки перевода, вычитки, локализации, уникализации и
стилизации текстов носителем английского языка. Адаптация переведенных текстов
для англоязычной аудитории. Избавление текстов от русизмов и так называемого
«Русского Английского». Опыт - более 9 лет на рынке переводов/редактирования!
Лучшая редактура иперевод, гарантия качества, любая тематика, опыт работы в компаниях
финансового, юридического, страхового сектора США, знание языка 100%
(проживание в США с момента рождения и на протяжении многих лет).
email: [email protected]
icq: 106742903
skype: xxjj989xx
Один из лучшихпереводчиков/редакторов на рынке!
Сотрудничество болеечем с 90 переводческими компаниями России, Украины, Казахстана, Беларуси, США,
Канады, Англии и многих других стран!
Официальныйпереводчик/редактор: Газпром, Mckisney Russia, Газпром Нефть, Роснефть, World
Economic Journal, Сколково, Коммерсантъ, MTV Россия, Евроцемент, СеверСталь,
BEKO, Россотрудничество, Лукойл, Ассоциация городов - наследников Византии и
многих других компаний и государственных организаций.
Рекомендации отработодателей: по запросу
Примеры перевода иредактирования: