jimbojones

Джимбо Джонс jimbojones

 
39 летСША/Лос-Анджелес
8 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Предлагаю услуги редактора/переводчика/рерайтера.

Предлагаю услуги редактора/переводчика/рерайтера.

 

Носитель английскогоязыка

 

Услуги перевода,рерайта, редактирования, оценки перевода, вычитки, локализации, уникализации и

стилизации текстов носителем английского языка. Адаптация переведенных текстов

для англоязычной аудитории. Избавление текстов от русизмов и так называемого

«Русского Английского». Опыт - более 9 лет на рынке переводов/редактирования!

 

Лучшая редактура иперевод, гарантия качества, любая тематика, опыт работы в компаниях

финансового, юридического, страхового сектора США, знание языка 100%

(проживание в США с момента рождения и на протяжении многих лет).

 

email: [email protected]    

icq: 106742903  

skype: xxjj989xx

 

Один из лучшихпереводчиков/редакторов на рынке!

 

Сотрудничество болеечем с 90 переводческими компаниями России, Украины, Казахстана, Беларуси, США,

Канады, Англии и многих других стран!

 

Официальныйпереводчик/редактор: Газпром, Mckisney Russia, Газпром Нефть, Роснефть, World

Economic Journal, Сколково, Коммерсантъ, MTV Россия, Евроцемент, СеверСталь,

BEKO, Россотрудничество, Лукойл, Ассоциация городов - наследников Византии и

многих других компаний и государственных организаций.

 

Рекомендации отработодателей: по запросу

 

Примеры перевода иредактирования:

 

http://english.webhost.ru