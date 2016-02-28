jimbojones

Предлагаю услуги редактора/переводчика/рерайтера.

Предлагаю услуги редактора/переводчика/рерайтера.

Носитель английскогоязыка

Услуги перевода,рерайта, редактирования, оценки перевода, вычитки, локализации, уникализации и

стилизации текстов носителем английского языка. Адаптация переведенных текстов

для англоязычной аудитории. Избавление текстов от русизмов и так называемого

«Русского Английского». Опыт - более 9 лет на рынке переводов/редактирования!

Лучшая редактура иперевод, гарантия качества, любая тематика, опыт работы в компаниях

финансового, юридического, страхового сектора США, знание языка 100%

(проживание в США с момента рождения и на протяжении многих лет).

email: [email protected]

icq: 106742903

skype: xxjj989xx

Один из лучшихпереводчиков/редакторов на рынке!

Сотрудничество болеечем с 90 переводческими компаниями России, Украины, Казахстана, Беларуси, США,

Канады, Англии и многих других стран!

Официальныйпереводчик/редактор: Газпром, Mckisney Russia, Газпром Нефть, Роснефть, World

Economic Journal, Сколково, Коммерсантъ, MTV Россия, Евроцемент, СеверСталь,

BEKO, Россотрудничество, Лукойл, Ассоциация городов - наследников Византии и

многих других компаний и государственных организаций.

Рекомендации отработодателей: по запросу

Примеры перевода иредактирования:

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