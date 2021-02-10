jimonpromo

Сроки и надежность
Я вкладываюсь в озвученные сроки, а если необходимо срочно - максимально оптимизирую рабочий процесс. Нахожусь на связи в рабочее время (9-17/18). С вашим проектом я справлюсь до конца.
Бюджет и оплата
Выбираю целесообразные решения для экономии бюджета. Работаю без предоплаты. Оплата только после выполненного этапа, а результат хранится на github, к которому вы имеете постоянный доступ.
Гарантия
В течение недели после сдачи работы бесплатно исправлю пропущенные ошибки/баги. И в дальнейшем всегда проконсультирую по поводу своей работы.
Верстка и программирование - моя специализация
Верстка
Работаю с макетами из PhotoShop, Figma, AdobeXd и т.п.
Использую HTML5, CSS3/SASS, JS и производные языки, фреймворки и личные наработки. Структура кода по методологии БЭМ.
Готовая верстка:
проходит валидацию;
корректно отображается в браузерах;
адаптивная к устройствам и изменениям;
чистая, оптимизированная и минифицированная.
Тестирую в Google Chrome, IE, FireFox, Opera, Safari. Проверяю адаптив на Android и iOS, с разрешениями от 320px до 1366px, а также на высоких разрешениях.
Программирование
Работаю с прикладными языками: PHP, JS, jQuery, Ajax.
Грамотно пишу код для front-и back-end. Использую наиболее целесообразные и оптимальные решения.
Дополняю функционал систем управления сайтами как того требует документация CMS. В основном работаю с wordpress, joomla, modx, а так же CMS на базе фреймворков или самописные на php.