jimonpromo

Верстка и программирование с соблюдением правил, сроков и экономией бюджета

Сроки и надежность

Я вкладываюсь в озвученные сроки, а если необходимо срочно - максимально оптимизирую рабочий процесс. Нахожусь на связи в рабочее время (9-17/18). С вашим проектом я справлюсь до конца.

Бюджет и оплата

Выбираю целесообразные решения для экономии бюджета. Работаю без предоплаты. Оплата только после выполненного этапа, а результат хранится на github, к которому вы имеете постоянный доступ.

Гарантия

В течение недели после сдачи работы бесплатно исправлю пропущенные ошибки/баги. И в дальнейшем всегда проконсультирую по поводу своей работы.

Верстка и программирование - моя специализация

Верстка

Работаю с макетами из PhotoShop, Figma, AdobeXd и т.п.

Использую HTML5, CSS3/SASS, JS и производные языки, фреймворки и личные наработки. Структура кода по методологии БЭМ.

Готовая верстка:

проходит валидацию;

корректно отображается в браузерах;

адаптивная к устройствам и изменениям;

чистая, оптимизированная и минифицированная.

Тестирую в Google Chrome, IE, FireFox, Opera, Safari. Проверяю адаптив на Android и iOS, с разрешениями от 320px до 1366px, а также на высоких разрешениях.

Программирование

Работаю с прикладными языками: PHP, JS, jQuery, Ajax.

Грамотно пишу код для front-и back-end. Использую наиболее целесообразные и оптимальные решения.

Дополняю функционал систем управления сайтами как того требует документация CMS. В основном работаю с wordpress, joomla, modx, а так же CMS на базе фреймворков или самописные на php.