jinfanding

Требуется СЕО специалист для долгосрочного сотрудничества. Тематика сайта: компрессорное оборудование. https://promcomp.kz Работаем по всему Казахстану. Обязательно опыт работы с оборудованием.
Предлагаю комплекс услуг по работе с Китаем.
- Встреча в аэропорту, размещение в гостинице, бронирование билетов.
- Сопровождение на выставках, экскурсиях и т.д.
- Поиск партнёров и поставщиков товара по критериям Заказчика, поездка по заводам и фабрикам.
- Проведение деловых переговоров с китайскими партнёрами.
- Контроль качества производимой продукции и отправка товара.
- Развитие и поддерживание интересующих Вас контактов
- Консультации по разным вопросам в Китае.
- Закуп оборудования для майнинга
Проживаю на территории Китая на протяжении 10-ти лет. Свободно владею китайским языком, имею большой опыт работы в различных сферах (компрессорное оборудование, трубопроводная арматура, экструдеры, сварочно-резочные станки, кабельно-проводниковая продукция, продукция из пластика, плетенная мебель, линолеум, неодимовые магниты, строительные материалы, оборудование для обработки древесины, лако-красочные материалы, спорт товары и др)
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