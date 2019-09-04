jinfanding

Вадим Ким jinfanding

 
32 годаКитай/Гуанчжоу
5 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Бизнес-переводчик в Гуанчжоу

Предлагаю комплекс услуг по работе с Китаем. 

- Встреча в аэропорту, размещение в гостинице, бронирование билетов.

- Сопровождение на выставках, экскурсиях и т.д.

- Поиск партнёров и поставщиков товара по критериям Заказчика, поездка по заводам и фабрикам. 

- Проведение деловых переговоров с китайскими партнёрами. 

- Контроль качества производимой продукции и отправка товара.

- Развитие и поддерживание интересующих Вас контактов 

- Консультации по разным вопросам в Китае.

- Закуп оборудования для майнинга 

Проживаю на территории Китая на протяжении 10-ти лет. Свободно владею китайским языком, имею большой опыт работы в различных сферах (компрессорное оборудование, трубопроводная арматура, экструдеры, сварочно-резочные станки, кабельно-проводниковая продукция, продукция из пластика, плетенная мебель, линолеум, неодимовые магниты, строительные материалы, оборудование для обработки древесины, лако-красочные материалы, спорт товары и др)

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$230
выплачено фрилансерам
33%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Настройка и ведение контекстной рекламы в гугл

    Требуется специалист по настройке и ведению контекстной рекламы в гугл для долгосрочного сотрудничества. Обязательно нахождение исполнителя за пределами РФ, так как гугл блочится. Реклама по всему Казахстану, без привязки к городу. ...

    Контекстная рекламанет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создать лендинг

    Приветствую уважаемые специалисты! Требуется сделать лендинг на тему компрессорное оборудование. Сайт пример: https://kompressor-magnus.ru Корректировка цветов, картинок, содержания, иконок. В целом функционал должен быть как на сайте-примере.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать продающий одностраничный сайт

    Требуется специалист для создания одностраничного сайта. Тематика: компрессорное оборудование Регион: Казахстан  Прилагаю официальный сайт который нужно переделать под лендинг [url=https://berg-air.ru/]https://berg-air.ru[/url]

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать картинку для рекламы в инстаграм

    Тема: прямая линия с Китаем Описание услуги: Проведение онлайн переговоров с производителем в Китае в сопровождении профессионального переводчика. У бизнесменов возникает ряд вопросов к китайским производителям, но в силу нынешней ситуации, когда границы с Китаем закрыты,  возможности лично ...

    Иллюстрации и Рисунки19 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать макет кепки

    Нужно нарисовать модель кепки на 360 градусов по заданным критериям:  1. Размер кепки регулируется застежкой сзади как на фото 12. Боковая полоса как на фото 2, надпись TAEKWONDO и знак в виде человека( как на фото ...

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Фирменный стиль для инстаграм

    Создание фирменного стиля для инстаграм в цветах логотипа (красный и его оттенки и черный). Тематика: бизнес с китаем (логистика, товары, закупки). Будут выкладываться статьи на тему бизнеса с китаем, различные товары, услуги компании

    Фирменный стиль21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Сделать иллюстрации для соц сетей

    Нужно сделать иллюстрацию на темы: 1) посредник таобао (1688.com, t-mall) 2) перевод денег в китай и оплата поставщику 3) производство товаров под собственным брендом 4) поиск товаров и производителей Главным персонажем должна быть сова Прилагаю логотип компании

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать картинку для рекламы в инстаграм

    Требуется создание двух картинок для рекламы в инстаграм по теме:1. Доставка грузов из китая в москву2. Доставка грузов из китая в питерКакой эффект нужно получить:1. Чтобы по картинке без надписей было понятно что это грузоперевозки ...

    Иллюстрации и Рисунки13 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт

    Требуется специалист для создания продающего интернет-магазина компрессорного оборудования под ключ. (вариант на конструкторе не предлагать) 1. разработка логотипа 2. разработка дизайна 3. seo оптимизация 4. фильтр товаров [url=https://kompressor.ru/]https://kompressor.ru/[/url] пример сайта

    SEO-оптимизация
    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    5 лет назад
Отзывы фрилансеров
lesya2708
Алеся 
27 летРоссия
4 года в сервисе
Была
2 месяца назад
$230
10 баллов
3 года назад
Создать лендинг
Спасибо за работу! Моментальная оплата, приятное общение!
Прекрасный специалист, все было сделано четко и быстро. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
10 баллов
4 года назад
Нарисовать макет кепки
Все хорошо!Спасибо!
Сделано хорошо
Ответный отзыв
truebusinessboss
Николай Валуев 
50 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Оптимизация сайта по сео
Спасибо за сотрудничество! Обращайтесь!
Все сделано быстро и качественно
Ответный отзыв
Khomyakov_R
27 летУкраина
6 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$20
10 баллов
4 года назад
Создание постов в инстаграм
Хороший заказчик, приятно было работать !
Сделано быстро и качественно
Ответный отзыв