jironimo38

Системный администратор linux

Опыт администрирования Linux систем - более 5 летАдминистрирование сервера и веб сервисов. Опыт работы в крупнейших компаниях, предоставляющих услуги хостинга. Web: Nginx/Apache/php-fpm

Database: MySQL, Postgres, репликация

Mail systems: Postfix, Exim, Sendmail

Mail technology: DKIM, SPF, greylists

Proxy: Squid, Haproxy

Socks: Dante, SS5

Firewall: iptables, ipfw

VPN: OpenVPN, pptp, pppOE

Programming: bash.

Решаю задачи:

1. Подбор оптимальной платформы для хостинга VPS/VDS.

2. Установка высокопроизводительных WEB, MAIL, VPN, Proxy – серверов.

3. Удаленное администрирование серверов.

4. Защита от DDOS среднего уровня.

5. Настройка мониторинга и резервного копирования.

6. Решаю проблемы производительности, оптимизация работы сервера путем настройки ОС, ПО.

7. Удаление вирусов на сайтах.

И многое другое.

Есть интерес к построению отказоустойчивых систем, решению нестандартных,

нетривиальных задач.