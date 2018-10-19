jironimo38

Опыт администрирования Linux систем - более 5 летАдминистрирование сервера и веб сервисов. Опыт работы в крупнейших компаниях, предоставляющих услуги хостинга. Web: Nginx/Apache/php-fpm
Database: MySQL, Postgres, репликация
Mail systems: Postfix, Exim, Sendmail
Mail technology: DKIM, SPF, greylists
Proxy: Squid, Haproxy
Socks: Dante, SS5
Firewall: iptables, ipfw
VPN: OpenVPN, pptp, pppOE
Programming: bash.
Решаю задачи:
1. Подбор оптимальной платформы для хостинга VPS/VDS.
2. Установка высокопроизводительных WEB, MAIL, VPN, Proxy – серверов.
3. Удаленное администрирование серверов.
4. Защита от DDOS среднего уровня.
5. Настройка мониторинга и резервного копирования.
6. Решаю проблемы производительности, оптимизация работы сервера путем настройки ОС, ПО.
7. Удаление вирусов на сайтах.
И многое другое.
Есть интерес к построению отказоустойчивых систем, решению нестандартных,
нетривиальных задач.