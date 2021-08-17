Добрый день! Я являюсь агентом веб-студии PRICE-NT.Меня зовут Руслан .
Мы занимаемся веб разработками , продвижением в интернете и моб . приложениями .
МЫ ЭКСПЕРТНО РЕШАЕМ ЗАДАЧИ В ТАКИХ НИШАХ КАК:
-Разработка сайтов:
1)Индивидуальный дизайн,
2)Удобная система управления обучение работе с сайтом,
3)Домен в подарок
4)Все сайты быстрые, кроссбраузерные,с защитой от взлома
5)Адаптированные под мобильные устройства
6)Добавляем в поисковые системы
7)Предоставляем все доступы к сайту
8)Никаких обязательных/скрытых платежей
9)Работаем по agile и scrum
-Продвижение сайтов:
1)SEO-продвижение:на первые позиции в Яндекс и Google
2)Контекстная реклама:Яндекс.Директ и Google AdWords
3)Аудиты сайтов: SEO,юзабилити,маркетинговый
-Продвижение соц.сетях:
1)Продвижение в социальных сетях(SMM)
2)Создание,оформление и ведение аккаунтов
-Графический дизайн:
1)Логотипы;
2)Рекламная продукция;
3)Баннеры;
4)Макеты сайтов,приложений.
-Приложения:
1)Веб-сервисы highload класса
2)Разработка мобильных приложений
3)Навыки Яндекс Алисы
4)Чат-боты
Дополнительно работаем по:
1)Редизайн сайтов
2)Доработка сайтов
3)Обслуживание сайтов
4)Наполнение товарами интернет-магазинов
Пишите, будем рады сотрудничеству!