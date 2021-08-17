Создание и продвижение сайтов в интернете.

Добрый день! Я являюсь агентом веб-студии PRICE-NT.Меня зовут Руслан .

Мы занимаемся веб разработками , продвижением в интернете и моб . приложениями .

МЫ ЭКСПЕРТНО РЕШАЕМ ЗАДАЧИ В ТАКИХ НИШАХ КАК:

-Разработка сайтов:

1)Индивидуальный дизайн,

2)Удобная система управления обучение работе с сайтом,

3)Домен в подарок

4)Все сайты быстрые, кроссбраузерные,с защитой от взлома

5)Адаптированные под мобильные устройства

6)Добавляем в поисковые системы

7)Предоставляем все доступы к сайту

8)Никаких обязательных/скрытых платежей

9)Работаем по agile и scrum

-Продвижение сайтов:

1)SEO-продвижение:на первые позиции в Яндекс и Google

2)Контекстная реклама:Яндекс.Директ и Google AdWords

3)Аудиты сайтов: SEO,юзабилити,маркетинговый

-Продвижение соц.сетях:

1)Продвижение в социальных сетях(SMM)

2)Создание,оформление и ведение аккаунтов

-Графический дизайн:

1)Логотипы;

2)Рекламная продукция;

3)Баннеры;

4)Макеты сайтов,приложений.

-Приложения:

1)Веб-сервисы highload класса

2)Разработка мобильных приложений

3)Навыки Яндекс Алисы

4)Чат-боты

Дополнительно работаем по:

1)Редизайн сайтов

2)Доработка сайтов

3)Обслуживание сайтов

4)Наполнение товарами интернет-магазинов

Пишите, будем рады сотрудничеству!