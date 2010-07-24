Объективно говоря - товарищ юный дилетант.
Опишу кратко наше сотрудничество. Поступили с ним по-людски - дали 100% предоплату. Во-первых, в сроки не вложился (было оговорено три дня, а получилась неделя). Во-вторых, раз 5 вносили коррективы по казалось бы очевидным вещам (диспропорция элементов и шрифтов, неаккуратно вырезанные фрагменты, логические ошибки в расположении объектов сцены), складывалось такое ощущение что мы специалисты по флешь, а не он, как будто бы эти ошибки были ему незаметны...
В результате долгих мучений получился некий суррогат, глянув на который, заказчик (мы посредники) отказался принять работу.
Пытались разойтись сохраняя мир и договорится о возврате денег, но получили решительный отказ, мотивированный тем что работа выполнена. Очевидно что деньги для этого человека важнее репутации и доброго имени. Цитата из переписки(орфография оригинала сохранена): "А отзыв можешь писать блин.Я напишу на него коментарий,что я поставленую задачу,что описана в проекте выполнил".
Несомненно, все пункты ТЗ выполнены, но выполнены в высшей степени непрофессионально и некачественно.
Как психолог могу сказать что человек был движим жаждой обогащения, но никак не профессиональными или творческими мотивами.
Советую семь раз подумать прежде чем допустить этого человека к серьёзному проекту.
Чтобы не показаться голословным, вот ссылка на наш полигон, где висит его работа (75 у.е. коту под хвост) - http://www.mahaon.kiev.ua/primer
P.S. Обратите внимание на подставные положительные отзывы у этого фрилансера в портфолио, что само по себе заставляет задуматься.