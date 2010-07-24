jiva242

Иван jiva242

 
41 годУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Флеш меню - срочно

    $75

    Приветствую. Есть сайт - http://www.foxwell.kiev.ua , нужно приделать к верхнему меню флешь-подменю. Идея заключается в следующем. При наведении на пункт Продукция в верхнем меню, должно выезжать или плавно проявляться пол колеса, по ободу\покрышке которого располагаются пункты с ...

    Анимация1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Vi-Ras
32 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
0 баллов
13 лет назад
Флеш меню - срочно
Категорически не советую иметь дел с этим заказчиком.А то есть риск получить ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ отзыв за выполненую работу! Будет крайне сложно угодить вам ему.
Объективно говоря - товарищ юный дилетант. Опишу кратко наше сотрудничество. Поступили с ним по-людски - дали 100% предоплату. Во-первых, в сроки не вложился (было оговорено три дня, а получилась неделя). Во-вторых, раз 5 вносили коррективы по казалось бы очевидным вещам (диспропорция элементов и шрифтов, неаккуратно вырезанные фрагменты, логические ошибки в расположении объектов сцены), складывалось такое ощущение что мы специалисты по флешь, а не он, как будто бы эти ошибки были ему незаметны... В результате долгих мучений получился некий суррогат, глянув на который, заказчик (мы посредники) отказался принять работу. Пытались разойтись сохраняя мир и договорится о возврате денег, но получили решительный отказ, мотивированный тем что работа выполнена. Очевидно что деньги для этого человека важнее репутации и доброго имени. Цитата из переписки(орфография оригинала сохранена): "А отзыв можешь писать блин.Я напишу на него коментарий,что я поставленую задачу,что описана в проекте выполнил". Несомненно, все пункты ТЗ выполнены, но выполнены в высшей степени непрофессионально и некачественно. Как психолог могу сказать что человек был движим жаждой обогащения, но никак не профессиональными или творческими мотивами. Советую семь раз подумать прежде чем допустить этого человека к серьёзному проекту. Чтобы не показаться голословным, вот ссылка на наш полигон, где висит его работа (75 у.е. коту под хвост) - http://www.mahaon.kiev.ua/primer P.S. Обратите внимание на подставные положительные отзывы у этого фрилансера в портфолио, что само по себе заставляет задуматься.
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