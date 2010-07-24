Приветствую. Есть сайт - http://www.foxwell.kiev.ua , нужно приделать к верхнему меню флешь-подменю. Идея заключается в следующем. При наведении на пункт Продукция в верхнем меню, должно выезжать или плавно проявляться пол колеса, по ободу\покрышке которого располагаются пункты с ...