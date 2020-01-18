Android Разработчик

Привет. Я занимаюсь Android разработкой уже более 2-ух лет и способен решить любую твою задачу.

Что я могу предложить тебе как разработчик?

-Пишу приложения строго придерживаясь выбранной мной архитектуры(MVVM, чаще MVP) ✔

-Никаких "старых подходов" к написанию ✔

-Отлично работаю с многопоточностью, заведу даже самое тяжелое приложение на каком-нибудь стареньком Android 4 ✔

-Никаких "мертвых" и скучных приложений, отлично работаю с анимациями на Android ✔

-Работаю также и с планшетами ✔

-Рисую красивый UI по твоему макету, или могу накидать свой в Figma ✔

-Делаю UX дизайн ✔

-Через меня можно заказать логотип к твоей компании или уникальный дизайн твоего приложения, анимации по типу https://lottiefiles.com/animation/store, есть крутые коллеги-дизайнеры, которые возьмут это на себя, а я в свою очередь интегрирую это в твое приложение ✔

-Не стесняйся обращаться даже со своими самыми сложными проектами. В основном я работаю соло, но в определенных случаях и сложных проектах я прибегаю к помощи своих друзей, команды разработчиков http://freezeframeteam.com/ ✔

Что в свою очередь я хочу ожидать от тебя?

-Клиент-серверные приложения работают с API, поэтому в идеале API и документация к нему. НО, если не хочешь тратиться на разработку Back-End части твоего приложения, всегда можно использовать Firebase, подробнее https://firebase.google.com/ ✔

-Понятное и доступное ТЗ ✔

-Макет приложения (либо закажи у меня) ✔

Можешь глянуть портфолио https://www.figma.com/file/QAjLh5wQ8mWQBRuqMuIJUayI/Untitled?node-id=0%3A1