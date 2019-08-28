jjklabnetr

Интересные идеи о путешествиях

Силькеборг - город в Ютландии, основанный в 1844 году вокруг бумажной фабрики (Silkeborg Paprfabrik) на самой длинной реке Дании - Гудене.

История этого места восходит к пятнадцатому веку, когда островок на озере Силькеборг был замком, которому город обязан своим названием.

Силькеборг означает «шелковый замок».

Малонаселенный и густой лес.

Регион Силькеборг называется «Земля озер».

Озерный край вокруг города состоит из нескольких больших и нескольких ...

Датский Леголенд - самый старый и самый большой парк среди всех Леголендов.

Тематический парк площадью 123 000 м? предлагает захватывающие впечатления.

Почти все сделано из блоков.

Более 60 миллионов из них были использованы для создания парка http://babulinypirogi.ru/testo/.

Целый создает некий город.

Находясь в Дании с ребенком, мы не могли пропустить посещение Леголенда! Полтора часа от Орхуса, и мы были в Биллунде.

Более 20 миллионов пластиковых кирпичей были использованы для ...

Сам парк был спроектирован в 1843 году на месте, где были заняты старые укрепления Копенгагена, поэтому в Тиволи и по сей день можно встретить следы истории.

Отличным вариантом для семейного отдыха является круиз по городским каналам.

Такая часовая поездка позволяет ощутить необычную атмосферу Копенгагена.

Идеальным способом передвижения по городу является велосипед, который доступен по всему городу за 3,5 тысячи.

Залог можно использовать бесплатно в пределах города.

Символом Орхуса является Музей современного искусства ARoS, расположенный в центре города, с двумя звездами в путеводителе Мишлен.

Посещение города не было бы полным без посещения ARoS.

Музей представляет собой смесь традиций и современности.

Десятиэтажный высокий ARoS возвышается над городом.

Это самый большой художественный музей в Северной Европе.

На десяти этажах около 1100 картин, 400 скульптур и инсталляций, 200 видеоматериалов, ...