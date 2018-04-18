Опыт работы: 4 года в должности корреспондента СМИ(2012-2016г.г.)

Место работы: МАУ «РГ«Здравствуйте, нефтеюганцы!».Корреспондент отдела.

Обязанности: Сбор и подготовка информационных и аналитических материаловобщественно-социальной направленности. Написание текстов в различных жанрах

(заметка, интервью, статья, репортаж).

Образование:Высшее: Нефтеюганский филиал Омского государственного технического

университета, кафедра «Дизайн и технологии медиаиндустрии», факультет

гуманитарного образования, специальность «Реклама». Год выпуска 2013.Неоконченное высшее: Югорский государственный университет,Институт языка и культуры народов Югры, кафедра журналистики и литературы,

специальность «журналист». 2,5 года обучения.

Профессиональныенавыки:Владение языком и стилем публикаций, оперативность инастойчивость в выполнении заданий, высокая мобильность в решении командных

задач, умение доводить начатое дело до логического завершения.Владение ПК на уровнеопытного пользователя. Умение пользования фототехникой, оргтехникой.Участие в конкурсах профессионального мастерства. Имеюдиплом Всероссийского журналистского конкурса «Ребенок должен жить в семье», за

всестороннее освещение темы жестокого обращения с детьми в статье «Без вины

виноватые» (2013 год)

О себе: Коммуникабельна, доброжелательна, способна выстраиватьровные партнерские отношения с коллегами. Отзывчива, жизнелюбива. В сложных

ситуациях сохраняю выдержку и спокойствие. Способна оценивать свои силы и

возможности. Придерживаюсь принципа:

рабочее время – работе.