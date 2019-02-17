Я Колесник Евгений, Веб-дизайнер, с опытом работы 6 месяцев.

Специализируюсь в направлении искусства, фирменного стиля и цифровых впечатлений. В настоящее время я работаю с концепциями как для заказчиков на фрилансе так и обновления своего портфолио. Работаю на сквозном опыте работы с клиентами, содействую сотрудничеству. Я проектирую и разрабатываю привлекательные сайты, интуитивно понятные интерфейсы. Всё это помогает улучшить реакцию, стимулировать продажи и повысить прибыльность.

Так же предоставляю свой сайт-портфолио, где вы можете подробно рассмотреть мои работы на Behance:

https://www.behance.net/ek677010df1