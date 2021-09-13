jkfhgjkijd788765

Людмила Головина jkfhgjkijd788765jkfhgjkijd788765
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Начинающий таргетолог
Добрый день! Меня зовут Людмила, я - начинающий таргетолог
Я прохожу комплексное обучение по таргетированной рекламе. Сейчас я ищу первые проекты на тестовую настройку рекламной кампании. Под наблюдением опытных наставников замотивирована получить максимальный результат в Вашей нише и оформить проект в успешный кейс.
Возьму максимум 2 проекта, чтобы уделить как можно больше внимания и разобраться в тонкостях рекламы.
Жду в ЛС за всеми подробностями!
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