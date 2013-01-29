jkluas

Юлия jkluas

 
51 год
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
10-летний опыт работы в издательской и рекламной деятельности

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:

Административным секретарь (2008-2012)

Главный редактор рекламно-информационного еженедельника (1999-2008)

Переводчик английского языка в издательстве (1996-1999)

ОБРАЗОВАНИЕ:

1991-1996 Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, г.Горловка Донецкой области

Специальность: Учитель английского языка, русского языка и литературы, диплом

Факультативный курс немецкого языка, сертификат

2010-2012 Днепропетровский университет экономики и права им. Альфреда Нобеля, г.Днепропетровск

Специальность: специалист по международной экономике

Участие в профессиональных тренингах (реклама, персонал, продажи и т.д.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Компьютерные навыки: MS Office, MS Power Point, MS Power Project, Internet, Opera, Outlook Express, 1С:Предприятие8, Fidelio 8.

Знание языков: русский-родной, украинский-свободный, английский-свободный, немецкий-начальный уровень