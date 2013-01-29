ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ:
Административным секретарь (2008-2012)
Главный редактор рекламно-информационного еженедельника (1999-2008)
Переводчик английского языка в издательстве (1996-1999)
ОБРАЗОВАНИЕ:
1991-1996 Горловский государственный педагогический институт иностранных языков, г.Горловка Донецкой области
Специальность: Учитель английского языка, русского языка и литературы, диплом
Факультативный курс немецкого языка, сертификат
2010-2012 Днепропетровский университет экономики и права им. Альфреда Нобеля, г.Днепропетровск
Специальность: специалист по международной экономике
Участие в профессиональных тренингах (реклама, персонал, продажи и т.д.)
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Компьютерные навыки: MS Office, MS Power Point, MS Power Project, Internet, Opera, Outlook Express, 1С:Предприятие8, Fidelio 8.
Знание языков: русский-родной, украинский-свободный, английский-свободный, немецкий-начальный уровень