HTML-верстальщик
Frontend-разработчик
Разработка корпоративных сайтов на основе CMS Joomla, Wordpress.
HTML5; CSS/CSS3; jQuery, PHP; Twitter Bootstrap, UIkit.
Опыт работы более 3 лет.
Контент-менеджер
Опыт работы в CMS Joomla, Drupal.
Наполнение сайта контентом, редактирование товарных позиций, размещение акций.
Знания основ SEO.
Опыт работы более 5 лет.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Wordpress. Сайт-каталог строительных лесов81 просмотр
- Joomla. Сайт-каталог колес и колесных опор80 просмотров
- Joomla. Корпоративный сайт компании ООО "Инолта"93 просмотра