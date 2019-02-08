jkurnevich

Юлия jkurnevich

 
32 годаБеларусь/Минск
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
HTML-верстальщик

Frontend-разработчик

Разработка корпоративных сайтов на основе CMS Joomla, Wordpress. 

HTML5; CSS/CSS3; jQuery, PHP; Twitter Bootstrap, UIkit.

Опыт работы более 3 лет.

Контент-менеджер

Опыт работы в CMS Joomla, Drupal.

Наполнение сайта контентом, редактирование товарных позиций, размещение акций. 

Знания основ SEO.

Опыт работы более 5 лет.

PHPWordPressHTMLCSSJoomlaBootstrapDrupaljQuery