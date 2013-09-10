1

Филолог, опыт работы редактором-корректором еженедельного издания (16 полос формата А3) свыше 5 лет, оперативно, работа с большими объемами. "Чистка" текста после переводов.

Ответственная, креативная, опыт в рерайте и копирайте

Специализация текстов – экономика, общественно-политическая тематика, строительство

1 ДОЛЛАР ЗА 1800 ЗНАКОВ С ПРОБЕЛАМИ

скайп jolaafanasyeva

[email protected]

издание http://www.bsc.by/page/respublikanskaya-stroitelnaya-gazeta